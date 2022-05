La circonscription de l'Ondaine-Pilat "a besoin de renouvellement" pour Shannon Seban (Renaissance)

C'est la surprise du parti présidentiel dans la Loire pour ces élections législatives des 12 et 19 juin prochains. Shannon Seban débarque de Seine-Saint-Denis pour ravir le siège de député de Dino Cinieri dans la vallée de l'Ondaine et le Pilat. L'actuelle conseillère municipale de Rosny-sous-Bois se défend d'être parachutée. "J'ai un attachement très fort à cette région et aux départements que j'ai pu découvrir au cours de mes études et au cours de ma jeunesse. J'affectionne tout particulièrement le parc du Pilat."

La jeune femme de 26 ans a étudié dans une école de commerce lyonnaise avant un passage à l'Éna. Elle a été cheffe adjointe de cabinet des ministres de la Santé et de l'Économie Olivier Véran et Bruno Le Maire. "Je veux mettre ma connaissance des institutions, des problématiques et des enjeux au service des habitants de la circonscription."

Donner "envie de s'installer durablement" dans le Pilat

Shannon Seban trouvera face à elle Dino Cinieri, le député Les Républicains de la 4e circonscription de la Loire depuis 2002. "Je reconnais que beaucoup de choses ont été faites pour cette circonscription mais je crois qu'aujourd'hui, elle a besoin d'un nouveau souffle. Elle a besoin de renouvellement, de dynamisme. Je ne peux pas concevoir que la vallée de l'Ondaine rime aujourd'hui avec insécurité. Je ne peux pas concevoir que le Parc naturel régional du Pilat soit un musée à ciel ouvert. Je crois que ça doit devenir un lieu ou l'on a envie de s'installer durablement."

La membre de Renaissance est ce mardi à Aubervillers en région parisienne avec les autres candidats macronistes aux législatives pour une journée de formation.