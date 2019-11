La cité administrative d'Avignon va être totalement rénovée

Avignon, France

Installée dans une ancienne caserne militaire construite au XIXe siècle, la cité administrative se situe dans l'intramuros, en plein cœur historique d'Avignon. Elle jouit place Jean-Jaurès d'une excellente desserte de transports avec la gare centre à proximité, la gare routière et la toute nouvelle ligne de tram. Le gouvernement l'a ainsi sélectionnée dans son programme de rénovation des cités administratives.

La cité administrative est par ailleurs la plus importante de la région PACA, mais ses locaux vieillissent et ne sont plus adaptés aux conditions de travail actuelles. Les travaux permettront de réduire la facture énergétique de plus de 60%. Quelque 140 postes de travail supplémentaires seront créés. L'accueil pour le public sera totalement repensé et rénové. Le budget du chantier s'élève à 14 millions d'euros.

La cité administrative d'Avignon héberge notamment la direction des Finances publiques, l'Agence régionale de santé ou encore la Direction départementale des territoires.