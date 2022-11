"La classe moyenne n'a le droit à rien, elle paye tout" dénonce le député communiste Fabien Roussel

Laval, c'est la quatrième étape dans le Tour de France de Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti Communiste Français : "le principe, ce n'est pas de faire un meeting, c'est d'écouter, d'entendre les remarques, les propositions et d'échanger. Et effectivement, j'ai énormément de questions, de craintes concernant l'inflation et avec à chaque fois des Français qui me disent mais l'inflation, on parle d'une inflation à 6%, mais c'est beaucoup plus que ça. Et on me cite des exemples très précis de prix qui augmentent énormément et qui ne permettent pas de boucler les fins de mois. Et puis, il y a aussi beaucoup de questions sur l'état de dégradation de nos services publics et des déserts médicaux, de la souffrance au travail, des difficultés dans les écoles, de la prise en charge des personnes handicapées. À chaque fois, ce sont des exemples très concrets que les gens me rapportent et on a besoin d'échanger, de montrer qu'il y a des solutions, que nous les portons à l'Assemblée nationale à travers des textes de loi, des propositions que nous faisons. Et ce sont des échanges très fructueux pour ça." Deux salaires au sein d'un foyer, et pourtant les Français ne s'en sortent pas car tout a augmenté. Fabien Roussel l'entend lors de ses déplacements : "J'ai des exemples très concrets : un couple qui a 3 200 € nets de salaire tous les mois, ça fait 1 600 € chacun, un peu plus que le smic. Et pour autant, comme ils habitent à la campagne, ils ont besoin de deux voitures, pour pouvoir aller au travail. Ils ont les enfants qui sont à l'école dans les études supérieures, ils ont une maison, un pavillon à payer dont ils doivent payer les traites. Et bien tout ça ne leur permet pas de boucler leurs fins de mois. Ils ont un déficit tous les mois de 200 ou 300 € qui ne leur permet pas de payer leurs courses pour vivre, tout simplement. "

La classe moyenne n'a le droit à rien, elle paye tout ! déplore Fabien Roussel le patron du PCF

Fabien Roussel réclame la fin de la spéculation sur le marché de l'énergie en Europe : "__Il faut retrouver notre maîtrise énergétique avec une entreprise publique, c'est possible. C'est une loi qui, en 2012, a désorganisé le marché de l'énergie, qui oblige notre entreprise, nos entreprises, nos centrales nucléaires de vendre à bas prix l'électricité à des entreprises privées. Qui nous le refacturer? Fois dix derrière. Il faut sortir de ce marché spéculatif de l'énergie et ça c'est très concret. Nous pouvons le faire tout de suite et c'est ce que nous défendons à l Assemblée nationale et au Sénat. " et pour les salaires, le patron du PCF a aussi sa proposition : "Il est possible d'indexer aujourd'hui tout de suite tous les salaires sur l'inflation, y compris les salaires des classes moyennes qui n'augmentent pas le smic augmenté. Mais les salaires au dessus du smic n'ont pas augmenté et il faut indexer ces salaires sur les prix de l'inflation. Et c'est le texte de loi que j'ai déposé à l'Assemblée nationale et qui n'attend qu'à être voté pour que tous les salaires augmentent dans le public comme dans le privé."

Fabien Roussel donne une conférence publique ce soir à l'auditorium de la salle polyvalente de Laval, à 19 h.