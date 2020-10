La classe politique berrichonne réagit à l'attentat contre un professeur des Yvelines

Ils dénoncent un attentat envers la République et ses valeurs. Les femmes et les hommes politiques du Berry réagissent vivement ce samedi, au lendemain de la mort d'un professeur d'histoire dans les Yvelines, décapité après avoir montré des caricatures de Mahomet pendant un cours.

Depuis l'assassinat du professeur d'histoire, ce vendredi, à Conflans-Ste-Honorine, les réactions politiques se succèdent. Cet enseignant avait montré des caricatures de Mahomet, lors d'un cours sur la liberté d'expression.

Toute la classe politique berrichonne, de droite comme de gauche, condamne ce qui est désormais considéré comme un attentat.

Les personnalités politiques du Berry se sont exprimées sur les réseaux sociaux

Les maires et les députés de l'Indre et du Cher ont vivement condamné cette attaque terroriste, une atteinte aux valeurs de la République.

Les partis d'oppositions berrichons solidaires

La France insoumise de l’Indre, dans un communiqué, dit "son émotion quant à l’assassinat du professeur d’histoire-géographie à Conflans-Saint-Honorine vendredi soir". Elle en appelle à "l’unité, le rassemblement et la fraternité". Elle invite à se joindre au rassemblement organisé à Châteauroux, à 15 heures ce dimanche, Place de la République.

Le Parti socialiste de l'Indre condamne lui aussi "l’obscurantisme" qui s’est attaqué au cœur de la République, celui la communauté éducative et de l’école". Les socialistes de l'Indre saluent "l’action des enseignants qui forment la jeunesse de notre pays", ont-ils écrit dans un communiqué.

Les communistes du département de l'Indre expriment quant à eux leur "solidarité à la famille, aux proches, aux collègues, aux élèves de cet enseignant tué pour avoir exercé son noble métier". Les communistes appellent, dans un communiqué, à "l'union républicaine ferme pour la défense de ses valeurs face aux fanatiques et ennemis de de la République qui cherche à imposer la haine et à diviser notre peuple."

L’association des Maires Ruraux de France, enfin, appelle "l’ensemble des démocrates à l’unité la plus infaillible et déterminée" et à "combattre ce fléau qui affecte et menace au quotidien notre pays."