La colère des élus de Lozère, assimilée à une "réserve d'indigènes" par Laurent Wauquiez

La Lozère comparée à une réserve d'indigènes ! Ces mots, rapportés par nos confrères de l'Eveil de la Haute-Loire, ont été employés par Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes et ils ont déclenché un authentique tollé dans le département des sources. C'était à l'occasion de la session d'installation de la communauté d'Agglo du Puy-en-Velay : Laurent Wauquiez défendait la mise à 2 fois 2 voies d'une portion de la nationale 88 en Haute-Loire en insistant sur la nécessité de mener ce projet à bien. C'est à ce moment là que, pour convaincre son auditoire, il a déclaré : "Si vous voulez, nous pouvons prendre la Lozère comme modèle et on deviendra une réserve d'indigènes".

Manque de respect pour tous les territoires ruraux

Pour le député lozérien Pierre Morel à L'Huissier : "Ce genre de comparaison n'est pas digne d'un homme politique. C'est d'autant plus grave que Laurent Wauquiez est président d'une région qui compte des territoires ruraux identiques à la Lozère. Un moment donné, il vaut mieux tourner sept fois sa langue dans sa bouche avant de dire une grosse bêtise. Ça n'honore pas beaucoup la vie politique".

Laurent Wauquiez semble avoir oublié d'où il vient ironise de son côté la conseillère régionale lozérienne Aurélie Maillols : "C'est symptomatique d'un élu qui a eu des responsabilités nationales et qui a peut-être oublié ce dont on besoin les territoires ruraux. Et la première chose dont on a besoin, c'est de la solidarité et ce n'est pas en regardant un peu de haut le voisin qu'on va faire avancer ce dossier de la RN 88. Il a peut-être voulu fanfaronner un peu auprès des élus de son agglomération, mais c'est un manque de respect pas seulement pour la Lozère, mais pour tous les territoires ruraux".