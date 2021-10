La colère du Lotois Aurélien Pradié après le rejet de sa proposition de loi sur l'allocation adulte handicapé

L'Assemblée nationale a rejeté jeudi "l'individualisation" de l'allocation adultes handicapés (AAH) des personnes en couple, proposée par Aurélien Pradié. "La réponse a été insupportable de la part de la République en Marche et du gouvernement", a réagi le député LR du Lot.

Le député du Lot et secrétaire général des Républicains a fait part de sa colère ce jeudi sur franceinfo. L'Assemblée nationale a rejeté "l'individualisation" de l'allocation adultes handicapés (AAH) des personnes en couple qu'il défendait. "La réponse a été insupportable de la part de la République en Marche et du gouvernement", a réagi Aurélien Pradié. De LR à LFI, l'opposition réclamait à l'unisson cette "déconjugalisation" de l'allocation, c'est-à-dire de la calculer sans tenir compte des revenus du conjoint, contrairement à ce qui est fait aujourd'hui. Le gouvernement et la majorité "ont saboté le texte", estime Aurélien Pradié qui a porté la proposition de loi. Il juge que le sujet est "une injustice majeure". Le député LR, fait part de sa "colère" de voir que le gouvernement a "fait preuve d'une froideur incroyable".

"Aujourd'hui dans notre pays, lorsqu'on est en situation de handicap, qu'on ne peut pas travailler, on perçoit une allocation adulte handicapé" qui est à "un niveau très bas", rappelle Aurélien Pradié. Ce niveau "est défini selon les revenus du conjoint. Si vous avez le malheur, plutôt le bonheur de vivre avec quelqu'un, votre allocation est réduite. Voilà des années que tout le monde se bat pour corriger cette injustice". Le gouvernement a fait valoir qu'il y avait déjà une formule jugée plus redistributive, avec un abattement fiscal. "C'est du baratin. C'est ne rien comprendre aux choses", tacle le secrétaire général des Républicains. En juin, le gouvernement avait privilégié une formule jugée "plus redistributive" : un abattement forfaitaire de 5 000 euros sur les revenus du conjoint, soit un gain moyen estimé à 110 euros mensuels pour 120 000 couples à partir du 1er janvier 2022.