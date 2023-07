La colère du maire de Mandelieu-la-Napoule contre son amende record

Bonnet d'âne pour Mandelieu-la-Napoule. La commune azuréenne est celle qui doit payer la plus grosse amende du département en 2023 pour non-respect de la loi imposant au moins 25% de logements sociaux dans les villes de plus de 3.500 habitants.

Au 1er janvier 2022, la commune comptait 1352 logements sociaux, soit environ 9.4%. Il lui en manque 2231 pour atteindre son objectif, selon la Préfecture. Conséquence, une amende de 754 791 euros, majorée de 75 479 euros : 830 270 euros au total. La plus grosse amende pour les 40 communes des Alpes-Maritimes elles aussi hors des clous.

Pas d'autres constructions possibles

Sauf que Mandelieu-la-Napoule ne peut pas faire mieux selon son maire, Sébastien Leroy. "C'est impossible. On n'a pas de terrains pour construire. Soit c'est inconstructible, soit les zones ne sont pas disponibles ou trop chères. Tout le monde le sait, les agents de l'Etat le savent, les parlementaires le savent, les ministres le savent, mais n'y touchent pas parce qu'ils n'ont pas le courage d'aborder le sujet" regrette-t-il au micro de France Bleu Azur. Sébastien Leroy s'est aussi amusé à manier l'ironie sur son compte Twitter :

Le maire se défend d'une politique "anti-logements sociaux". "Nous sommes conscients qu'il faut loger toutes les catégories de la population, y compris les jeunes actifs. Mais on a pas de terrains pour construire !"

Selon l'élu, la commune, maintes fois touchée par des épisodes climatiques , est à **80% composée de territoires exposés à des risques majeurs. "Ce qui est quand même magique, c'est que Mandelieu est sûrement dans le département une des villes, voire la ville la plus impactée par les risques majeurs. Et on se retrouve la ville la plus sanctionnée de par la loi. Une loi débile, une loi stupide et tellement mal écrite que ces critères d'exceptions sont inapplicables."