La colère et les larmes des électeurs de Jean-Luc Mélenchon en Mayenne

En troisième position, derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon n'était pas loin de vivre pour la première fois de sa carrière politique un second tour d'élection présidentielle ce dimanche soir. Un résultat encourageant qui pourtant déprime ses électeurs en Mayenne.

Dans le département de la Mayenne, Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête dans deux communes : Saint-Pierre-sur-Erve et Montflours. Le candidat de la France Insoumise a été plébiscité par 26.37 % des électeurs d'un côté, et 34.46 % de l'autre. Un résultat satisfaisant pour les électeurs de gauche qui regrettent que la dynamique ne soit pas suivie au niveau national.

Cette fois, je vote blanc, et j'assume !

"J'ai toujours voté pour faire barrage. On nous a fait le coup une fois face à Chirac, la dernière fois contre Emmanuel Macron... Cette fois, je vote blanc, et j'assume ! _Démerdez-vous, ce n'est plus mon problème_", lance Arsène terriblement en colère par le choix des Français.

Ce Mayennais, a fait le choix de soutenir Jean-Luc Mélenchon, malgré certaines réserves concernant le candidat d'extrême gauche. L'idée, pour le retraité, était de donner une chance à une gauche sensible aux problématiques écologiques. "Là, il y a un truc qui me fait plaisir, je viens de voir une hirondelle. C'est la première de l'année et ça me rassure un petit peu parce que c'est l'environnement de nos enfants ! Qu'on arrête avec cette consommation, cette histoire de profit !", sanglote le grand-père.

Une colère partagée par Antoine, voisin du retraité dans le petit village. "Jean-Luc Mélenchon, c'était la seule chance de la gauche. C'est pour ça que j'ai décidé de le soutenir même si j'avais quelques réserves. Mais pour moi, il fallait miser sur l'écologie", regrette le Mayennais. En revanche, le père de famille compte faire bloc contre le Rassemblement Nationale. _"Je vais voter Macron. J'ai des amis qui ont voté Emmanuel Macron en 2017 qui me disent 'non, c'est bon, cette fois, je vote blanc', mais c'est trop grave et j'ai très peur de l'extrême droite"._

Des électeurs de gauche, qui espèrent voir des résultats plus encourageants lors des élections législative les 12 juin

et 19 juin prochain.