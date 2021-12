Un an après sa création, la Collectivité européenne d'Alsace peine à trouver sa place

C'était il y a un an, le 1er janvier 2020, les conseils départementaux du Haut-Rhin et du Bas-Rhin se regroupaient officiellement pour donner naissance à la Collectivité européenne d'Alsace. Un an plus tard, cette jeune collectivité inédite peine encore à se faire sa place.

Une collectivité mal identifiée par les Alsaciens

"Cette collectivité n'est pas clairement identifiée par les Alsaciens. Il y a un flou. Elle a les compétences d'un département mais pour les Alsaciens ce n'est pas un département car le Bas-Rhin et le Haut-Rhin existent toujours au niveau de l'Etat. La CEA n'est pas non plus une région car chacun a intégré le fait que la région Alsace avait disparu", explique Bernard Schwengler politologue et membre de l'OVIPAL l'observatoire de la vie politique en Alsace. "Peut-être qu'avec des mesures fortes comme l'écotaxe elle pourra se faire une place". Le projet de mise en place de l'écotaxe a bien avancé cette année avec le feu vert du gouvernement mais elle ne devrait pas entrer en vigueur avant 2024.

Cette première année de la CEA a également été marquée par ce débat toujours vif autour de la sortie du Grand Est. Après avoir sillonnée l'Alsace durant 80 jours, le président de la CEA Frédéric Bierry a lancé une consultation jusqu'en février 2022.

