La collectivité européenne d'Alsace veut enrayer le déclin de la langue alsacienne

Les chiffres sont sans appel. Lors d'une étude réalisée l'an dernier et publiée lors des assises du bilinguisme , 3% seulement des alsaciens âgés de 18 à 24 ans disent parler l'alsacien. Ce chiffre monte à 69% chez les plus de 55 ans. Pour tenter d'inverser la tendance, la Collectivité européenne d'Alsace lance son mois du bilinguisme ,"Elsässer Jüni", tout ce mois de juin, avec des expositions, des visites, des portes ouvertes et des spectacles, notamment auprès des plus jeunes.

La Collectivité européenne d'Alsace organise pour la première année le mois du bilinguisme - (document CEA)

Une langue principalement transmise par les parents et grands-parents

La CEA a déjà un plan global sur le bilinguisme axé vers les jeunes avec les mercredis de l'alsacien ou encore le théâtre alsacien et elle compte aussi beaucoup sur les 4 nouvelles classes immersives allemand-alsacien-français qui vont ouvrir à la rentrée à Brumath, Altkirch, Sélestat et Colmar. Du jamais vu à l'école publique.

Et puis il y a les associations. Certaines, depuis la crise du covid, ne donnent plus de cours d'alsacien, mais d'autres résistent, à l'image de l'association "Fajerscher Baaretheàter" qui donne des cours les jeudis soir à Truchtersheim, et les mardis soirs à Eschau. Pour le moment, l'alsacien est principalement transmis par la famille : les parents et les grands-parents, toujours selon l'étude commandée par la CEA.