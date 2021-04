La Communauté d'Agglomération de Bastia dévoile ses ambitions

" Nous avons les moyens de notre ambition ". Louis Pozzo di Borgo met tout le monde à l'aise. Le Président de la CAB n'a pas convié les acteurs économiques dans ses bureaux pour leur proposer un café mais pour leur servir un PPI. Les 70 à 85 M€ du PPI ( Plan Pluriannuel d'Investissements ) va et veut être une bouffée d'oxygène pour les entreprises de l'agglomération mais aussi, ce plan veut témoigner du retour de la CAB comme ordonnateur de chantiers structurants.

Ligne par ligne, le Président de la CAB explique aux acteurs concernés qu'ils vont devoir répondre aux appels d'offres qui vont être lancés à la fin de l'année pour un début de mise en oeuvre en 2022. " La seule limite que nous nous fixons porte sur l’ingénierie "

Il faut être sérieux lorsque l'on parle de projets structurants.

Le temps d'une matinée de réunion, acteurs économiques et politiques ont convenu qu'il fallait mettre en place un cycle de rencontres, tous les 6 mois, pour voir l'avancement des projets, des besoins, des modifications le cas échéant ....

Louis Pozzo di Borgo, Président de la Communauté d'Agglomération de Bastia © Radio France - Didier Arnoux

" L'objet était aussi de fédérer les initiatives pour optimiser les finances publiques et les projets " explique Louis Pozzo di Borgo, le Président de la CAB.

37 projets sont dans les cartons de la CAB. Cela va de l'installation de mobilier intelligent pour 66.000 € à la reconstruction du Cosec du Fango, la rénovation des Piscines du Fango et de la Carbonite ( un peu plus de 15 M€ ). Il y a également la couverture du Stade Armand Cesar ( 8,25 M€ ), une Maison Méditerranéenne des Sports de Pleine Nature, une fourrière animale ( 2,5 M€ ), une voie douce reliant le Nord au Sud de l'agglomération ( de Toga à Furiani avec des jonctions possibles jusqu'à Lucciana. La CAB a également pour projet la requalification des entrées Nord et Sud de Bastia. Etc, etc ....