La Communauté d'Agglomération de la Baie de Somme adopte un budget placé sous le signe de la rigueur

Le budget a été adopté ce mardi soir par 44 voix pour, 24 voix contre et 5 abstentions.

Il va falloir se serrer la ceinture : la Communauté d’Agglomération de la Baie de Somme a voté son budget mardi soir. Un budget placé sous le signe de la rigueur : la situation financière de l’agglomération est qualifiée de « catastrophique » par le cabinet de Pascal Demarthe, son président. Il dénonce des finances laissées aux abois par la précédente équipe. Il s’en est expliqué sur France Bleu Picardie.

Des mesures pour générer des économies

Le budget de l'agglomération, qui regroupe des communes comme Abbeville, Hallencourt, Fontaine-sur-Somme ou Cayeux-sur-Mer, a été adopté : 44 voix pour, 24 voix contre et 5 abstentions. Une adhésion très parcellaire, concède Pascal Demarthe : "Disons qu’elle est assez limitée. Je pense qu'effectivement, la fronde mise en place par certains élus ruraux, a fait quelques effets dans les rangs".

Des élus, comme Claude Jacob le maire d’Erondelle, se sont interrogés sur la pertinence de certaines mesures prévues dans ce budget : pour faire rentrer de l’argent dans les caisses, le financement accordé aux communes pour les travaux de voirie va diminuer. L’objectif est de faire économiser un million d’euros à la communauté d’agglomération. Les communes vont également assumer de nouveau l’entretien de leurs écoles. Des dispositions que certains élus de petites communes rurales considèrent comme un coup dur. Mais Pascal Demarthe se justifie : _"_Si nous en sommes là aujourd'hui, ce n'est pas du fait de notre équipe qui a été élue en juillet 2020. Je rejette la pierre aux erreurs du passé [à l'équipe précédente, sous la présidence de Nicolas Dumont, ndlr]. La communauté d'agglomération qui a été créée en 2017 n'a pas pris en compte les mesures nécessaires pour aborder l'avenir avec une relative sérénité. De gros investissements ont été lancés, comme par exemple, le Conservatoire de Musique à Rayonnement Intercommunal, qui aurait pu être redimensionné autrement. Je pense aussi à Garopôle, qui a quand même coûté 13 millions d'euros. Aujourd’hui, ces équipements endettent très lourdement notre collectivité : le niveau d'endettement de la communauté d'agglomération est de 68 millions d'euros de capital à rembourser. Je rappelle aussi que le rapport le pré-rapport de la Chambre régionale des comptes fait état d'une situation alarmante entre 2017 et 2020, justement au moment où je n'étais pas aux affaires."

Un nouvel impôt pour les contribuables

Pour tenter de redresser ses finances, la communauté d’agglomération de la Baie de Somme va aussi mettre en place une nouvelle taxe, la taxe Gemapi pour lutter contre les phénomènes de submersion marine et les inondations. Les impôts vont donc augmenter.

Pascal Demarthe fait remarquer que "la taxe Gemapi a été prise par un très grand nombre de communautés de communes. Mais curieusement, pas été prise au niveau de la communauté d'agglomération de la Baie de Somme, alors que nous avons été très touchés : tout le monde se souvient des inondations d’Abbeville en 2001. Notre territoire est au cœur d'une problématique liée à l'eau."

Mais la façon de procéder dérange Angelo Tonolli. Il est conseiller communautaire et membre de la commission des finances. Il a voté contre ce budget.

Angelo Tonolli Copier

Pascal Demarthe évoque pour sa part une possible augmentation des impôts de 20 euros par foyer et par an.

La menace d’une mise sous tutelle ?

La communauté d'agglomération de la Baie de Somme est dans le viseur de la Chambre Régionale des Comptes. Elle doit rendre un rapport définitif cet été. Mais Pascal Demarthe a eu accès à un compte rendu provisoire : "La loi m’interdit de m’exprimer sur ce pré-rapport. Mais _la communauté d'agglomération est depuis 2017 sous surveillance étroite_. Ce n'est pas étonnant qu'aujourd'hui elle se retrouve dans le viseur."

Si un redressement des finances n’est pas amorcé, la possibilité d’un placement sous tutelle de la préfecture pourrait être envisagé : "Une mise sous tutelle, c’est tout d'abord le gel complet de tous les investissements pour les années à venir. C'est aussi une augmentation obligatoire d'à peu près 30% des impôts. Cela signifierait donc la mise sous cloche de l'activité de la communauté d'agglomération. Mais cette hypothèse, je ne la redoute pas parce que je vais prendre mes responsabilités. Je vais rencontrer Madame la préfète très rapidement pour évoquer les pistes de d’économies que nous allons entreprendre pour redresser la communauté d'agglomération de la Baie de Somme".

L’interview complète de Pascal Demarthe est à réécouter ici."