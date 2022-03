Meublés touristiques : la communauté d'agglomération Pays Basque approuve la nouvelle règle de compensation

La communauté d'agglomération Pays Basque (CAPB) a voté samedi 5 mars la nouvelle réglementation concernant les meublés touristiques. À partir du 1er juin 2022, les propriétaires qui voudront mettre en place une location saisonnière permanente d'une résidence secondaire, devront obligatoirement proposer un autre bien à la location à l'année, dans la même commune.

11.000 logements concernés dès le 1er juin

Dans le détail, à partir du 1er juin 2022, pour pouvoir louer un logement pour une courte durée dans les 24 communes de la zone tendue du Pays basque il faudra :

Proposer un autre bien immobilier pour une location à l'année ;

Que ce bien soit situé dans la même commune ;

Et que ce bien soit un local qui n'était pas destiné au logement, qui ne soit pas un commerce et qui n'est pas situé au rez-de-chaussée. Un local qu'il faudra donc transformer en logement.

"On ne va pas se le cacher, le but est de contraindre", observe Daniel Olçomendy, vice-Président à la CAPB, et co-auteur du texte. Selon l'Agence d'urbanisme Atlantique et Pyrénées (Audap), les hébergements de courte durée ont augmenté de 130% entre 2016 et 2020.

La mesure n'est pas rétroactive. La conséquence est que sur les 16.000 logements concernés par cette réglementation (loués sur les plateformes Abritel et Airbnb, selon le décompte de l'Audap), 11 000 meublés seront concernés dès le 1er juin prochain. Les propriétaires doivent appliquer la mesure au moment où ils refont une demande d'autorisation du logement (qui dure trois ans).

En préambule du vote, Roland Irrigoyen, co-auteur du texte et vice-président de la CAPB en charge de l'Habitat et du Logement, a rappelé que la réglementation a été rédigée grâce à cinq comités techniques et cinq comités de pilotage organisés en 2021.

Une mauvaise réponse à un problème - Kotte Ecenarro, maire d'Hendaye

Après la présentation du texte, le premier élu à prendre la parole et se positionner contre la réglementation est le maire d'Hendaye : "Je ne regrette pas d'avoir contribué cette semaine au débat un peu vif sur le sujet, reconnait Kotte Ecenarro. [...] C'est une mauvaise réponse à un problème. Nous allons certes bloquer les locations saisonnières, mais je doute que les biens concernés soient remis à la location à l'année". Selon l'édile, à Hendaye, 3% des propriétaires actuels consultés seront disposés à vouloir louer à l'année.

La réglementation de compensation concerne donc 24 communes. Mais elle a été votée par les 158 élus de la CAPB. Elle ne suffira pas à contrer la vague de spéculation immobilière qui s'abat sur le Pays basque depuis quelques années. Roland Irrigoyen rappelle que l'encadrement des loyers, la réhabilitation logements vacants et les mesures fiscales favorisant les locations à l'année, sont tout aussi essentielles. "Outre les mesures fiscales, ces dernières mesures font partie du PLH" voté le 2 octobre dernier, rappelle le vice-président à la CAPB.

Un premier bilan de cette réglementation sera effectué en 2024, via la clause de revoyure. "Et nous mettrons tout sur la table", prévient Emmanuel Alzuri, maire de Bidart, tout en étant pendant deux ans "particulièrement vigilant sur l'évaluation du dispositif."