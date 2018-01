Loire-Atlantique, France

Avec l'abandon du projet d'aéroport, c'est tout l'avenir de la communauté de communes Erdre et Gesvres qui est à réinventer. La collectivité regroupe 12 communes autour de Notre-Dame-des-Landes, elle s'était prononcée contre le projet (même si, à titre personnel, certains de ses membres y étaient favorables) mais elle avait tout de même commencé à travailler sur des aménagements en lien avec la construction de l'aéroport. Son président, Yvon Lerat, annonce ce mercredi matin sur France Bleu Loire Océan qu'il va demander des compensations à l'Etat pour assurer le développement économique du secteur.

J'étais en relation avec des entreprises qui vont renoncer à venir s'implanter chez nous

"Heureusement, nous n'avons pas construit tout notre développement autour de la construction de Notre-Dame-des-Landes !", s'exclame Yvon Lerat. "Nous avons voulu faire du territoire d'Erdre et Gesvres un territoire attractif, vivant, pour ses habitants et ses porteurs de projets." Malgré cela, il est clair que l'abandon du projet va freiner le développement du secteur qui s'attendait à voir des entreprises s'implanter et une partie des salariés du futur aéroport s'installer. "J'étais en relation avec des entreprises qui vont renoncer à venir s'implanter chez nous", annonce Yvon Lerat avec regret. "Nous allons donc demander des compensations à l'Etat".

Il nous faudrait un parking-relais à Héric - pour capter le flux de voitures qui viennent du nord du département - avec des transports en commun pour aller ensuite jusqu'à Nantes

Voilà pour le volet économique. Il y a aussi le volet transport. Avec l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, plusieurs communes d'Erdre et Gesvres espéraient voir arriver le tram-train. "Nous allons demander à ce qu'il arrive au moins jusqu'à Treillières depuis La-Chapelle-sur-Erdre, comme c'était prévu initialement. Mais on ne sait pas si ça aboutira. Nous allons également demander des voies prioritaires pour désengorger l'arrivée sur Nantes. On l'entend sur France Bleu Loire Océan, tous les matins ça bouchonne sur la D537 (la route de Rennes, ndlr). Sur le même axe, on a pris la décision de faire venir un investisseur pour créer 16.500 mètres carrés de bureaux à l'entrée de Nantes, ce qui doit générer 500-600 emplois dans les années qui viennent, ça fait du monde en plus. J'ai aussi demandé à ce que soit créé un parking relais au nord de notre communauté, à Héric, pour que soit capté tout ce flux de voiture qui arrivent du nord du département, avec ensuite des transports en commun pour aller jusqu'à Nantes".

Mais au moins, une décision a enfin été prise sur cette question de l'aéroport, c'est ce que retient Yvon Lerat, même s'il regrette qu'elle aille à l'encontre de ce qu'avaient voté les électeurs de Loire-Atlantique en juin 2016.