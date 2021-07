La commune de Chemazé, près de Château-Gontier-sur-Mayenne, se cherche un nouveau maire

Un an seulement après son élection à la tête de la commune de Chemazé, Yves Guinhut a démissionné de ses fonctions le 5 juillet pour des raisons personnelles, sans plus de détails. Il avait entamé en 2020 son premier mandat de maire et cela faisait près de 30 ans qu'il s'investissait pour le village, situé à quelques kilomètres de Château-Gontier-sur-Mayenne.

La première adjointe, Pascale Graindorge, assure l'intérim jusqu'à l'élection d'un nouveau maire par le conseil municipal. Contactée, elle ne sera pas candidate, ses activités professionnelles lui prennent beaucoup de temps, "l'envie est là mais la raison me l'interdit" confie-t-elle.