La commune de Picherande bientôt sous tutelle de l'état ?

Après la démission de cinq des onze membres du conseil, le premier tour de l'élection municipale partielle a été annulé ce dimanche à Picherande. Faute de nouvelles candidatures déposées avant ce mardi soir en sous préfecture à Issoire, le second tour également n'aura pas lieu.

A deux pas de l'église, la petite porte de la mairie est restée fermée ce dimanche. Pas d'urne, ni bulletins, Ginette n'est donc pas allé voter. "Vous y seriez allé voter vous, il n'y avait pas de candidats". Elle s'en amuse presque derrière le comptoir de son bar. Mais la situation est pourtant dans l'impasse. Car depuis la démission de 5 des 11 membres du conseil municipal, aucun candidat ne s'est déclaré pour les remplacer.

Un communiqué de la sous préfecture informe la population de l'annulation du premier tour © Radio France - Jean-Pierre Morel

Niché au coeur du Massif du Sancy, à 1300 mètres d'altitude, Picherande compte près de 350 habitants. Mais pour trouver un peu d'animation, c'est à la boulangerie qu'il faut aller. Dans son fournil, Denis prépare une nouvelle fournée. "Moi, je soutiens le maire, car ce sont des fonctions de plus en plus difficiles à assumer, on en voit les conséquences aujourd'hui, et c'est inquiétant pour l'avenir".

"J'assure les affaires courantes, mais si je dois partir, je le ferai..." Serge Chamoux, maire de Picherande depuis 2014

Tous élus sur la même liste en 2014, les membres du conseil évoquent quelques désaccords. Parmi les démissionnaires, il y a le désormais ex 1er adjoint, Patrice Chalaphy. "La commune est en souffrance, bien sur, mais quand il y a un dysfonctionnement au niveau du conseil, et qu"on ne vous écoute pas, il vaut mieux quitter le navire avant de s'échouer, c'est ce que j'ai fait".

De son côté, le maire, ne semble pas comprendre ce qui se passe, et accuse le coup. "Je me suis posé des questions, est-ce que je devais partir, j'essaye de maintenir la cohésion de la municipalité, et qu'on soit pas mis sous tutelle car qui va gérer la commune après, je ne sais pas".

Si aucun candidat ne s'est déclaré avant mardi soir, 18 heures, le second de l'élection municipale partielle, prévu dimanche prochain, sera également annulé à Picherande. L'es services de l'Etat pourraient alors se substituer aux élus locaux pour assurer la gestion de la commune.