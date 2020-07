La conseillère départementale du canton de Montpon-Ménestérol Corinne de Almeida est décédée

Corinne de Almeida, conseillère départementale depuis 2015, est décédée ce dimanche à l'âge de 56 ans, des suites d'une grave maladie. Elle était la secrétaire de l'ADMR de St-Aulaye, et siégeait dans le groupe socialistes et apparentés du Conseil départemental de la Dordogne

Corinne De Almeida, conseillère départementale du canton de Montpon-Ménestérol, est décédée ce dimanche 12 juillet des suites d’une grave maladie, diagnostiquée début-2020. Corinne de Almeida était la secrétaire de l'ADMR de St-Aulaye, et adjointe au maire de Parcouls jusqu'en mars 2020. Elle avait été élue conseillère départementale en 2015, en binôme avec Jean-Paul Lotterie, et siégeait dans le groupe majoritaire de l'assemblée départementale "socialistes et apparentés". Au Conseil départemental Corinne de Almeida était notamment première vice-présidente de la Commission en charge de l’Agriculture, de la Forêt, de l’Aménagement rural et du Développement durable. La date de ses obsèques n'est pas encore connue.