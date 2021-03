La Conseillère, le livre qui décrypte la vie politique de la poitevine Marie-France Garaud

Olivier Faye a rencontré une cinquantaine de personnes en plus de Marie-France Garaud pour écrire "La Conseillère"

Un livre consacré à la poitevine Marie-France Garaud sort ce mercredi en librairie. La Conseillère écrit par le journaliste Olivier Faye décrypte ce personnage de l'ombre incontournable dans la vie politique de la Ve République.

En 2013, Olivier Faye la rencontre "un peu par hasard" alors qu'il travaille pour le journal La Croix. "J'ai été très surpris en rencontrant ce personnage impérieux, charismatique, très intelligente, et surtout avec une histoire assez incroyable, que personne ne se soit jamais vraiment intéressé à elle" explique-t-il. C'est donc lui qui s'attelle à la tâche de l'écriture d'un livre sur l'une des femmes les plus influentes de la politique française, qui soufflé à l'oreille de Pompidou et Chirac.

Marie-France Gardaud aime "ce un peu côté mystérieux"

Mission difficile puisque Marie-France Garaud "a une conception très particulière des choses. Pour elle, la politique c'est vraiment les grands personnages" explique l'auteur. "Elle considère qu'il faut parler des décisions, du fond, des personnages qui sont sur le devant de la scène et que les conseillers ne sont là que pour conseiller."

Si elle accepte de voir le journaliste - actuellement en charge du suivi de l'Elysée pour Le Monde, "ça n'a pas toujours été facile parce que c'est un personnage qui a bien gardé ses secrets, mais elle a toujours été très courtoise et ravie de discuter." Selon lui, Marie-France Gardaud"aime bien ce côté un peu mystérieux qu'elle a réussi à entretenir autour de son personnage."

Je peux comprendre que ceux qui ont travaillé avec elle aient peur d'avoir à subir ses foudres.

Olivier Faye a donc dû composer avec la part de secret de la Poitevine mais aussi avec les refus de parler d'autres sources, car Marie-France Garaud a la réputation d'avoir fait et défait les carrières politiques au point de continuer à faire peur. "C'est très surprenant, il y a des personnes que j'ai rencontrées notamment pour raconter sa campagne présidentielle de 1981 qui m'ont dit : s'il vous plaît, ce que je vous dis là, j'aimerais pas qu'elle soit au courant" raconte le journaliste. "C'est un personnage très charismatique et qui je pense peut continuer à faire peur. Moi-même quand je l'ai rencontrée, je voyais qu'elle avait une certaine autorité et je peux comprendre que ceux qui ont travaillé avec elle aient peur d'avoir à subir ses foudres."

Au-delà du personnage, raconter une époque

Le journaliste a rencontré une cinquantaine de personnes, "des hommes politiques, des collaborateurs qui ont travaillé avec, qui m'ont un peu raconté son histoire, qui m'ont aussi raconté une époque" explique Olivier Faye. "Ce livre c'est aussi raconter une époque, celle des années 70, c'est la fin du gaullisme, le début du chiraquisme. C'est une période assez particulière avec pleins de personnes assez hauts en couleur."

Pour écrire son livre, il s'est aussi appuyé sur les mémoires de plusieurs personnes et des archives issues notamment de l'Institut Georges Pompidou, "il y a une multitude de sources mais la matière première reste quand même mes entretiens avec Marie-France Garaud parce que si je n'avais pas pu la rencontrer et parler avec elle, j'aurais eu du mal à saisir le caractère du personnage."

Pour qu'elle finisse par se confier, il a fallu "passer par certaines phases" car l'ancienne conseillère de 87 ans "aime bien parler d'actualité et du fond. Elle avait en face d'elle un journaliste politique donc elle avait très envie de me parler de François Hollande, Sarkozy, Emmanuel Macron, la chancelière Merckel. Il fallait passer par-là avant qu'elle consente par moments à me raconter ses souvenirs avec Jacques Chirac."

Et Olivier Faye de retenir certaines phrases "très belles quelque part" de Marie-France Garaud sur l'ancien président comme "Jacques Chirac avait le charme d'un adolescent mais qu'au fond, il n'était pas fait pour être président de la République."