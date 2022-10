La contre-attaque d'élus azuréens après des accusations d'inégalités de subventions

Quelques jours après, la contre-attaque. En début de semaine, des élus de l'ouest des Alpes-Maritimes ont reproché à la Région PACA un traitement inéquitable dans le versement des subventions régionales.

Une fronde menée par le maire de Cannes David Lisnard, selon lequel il s'agit de "clientélisme" et de "copinage" liés à son manque de soutien à Renaud Muselier, président de la Région, lors de la campagne en 2021.

Le président du conseil départemental Charles-Ange Ginésy et le député LR Eric Ciotti ont aussi soutenu la démarche.

"Ils ne s'oublient pas..."

Ce mercredi, des élus proches de Renaud Muselier et Christian Estrosi ont organisé une conférence de presse. Joseph Segura, maire de Saint-Laurent-du-Var et conseiller départemental, et Pierre-Paul Leonelli, conseiller régional et président du groupe régional majoritaire, dénoncent le même type de pratiques à l'échelle départementale.

Pour (tenter de) résumer : les élus de la majorité départementale, selon eux, sont moins généreux avec les soutiens de Christian Estrosi qu'avec les autres.

"Le département veut nous donner des leçons de moralité, alors que des maires des Alpes-Maritimes dénoncent ce clientélisme que Ciotti dénonce lui-même pour la Région" a tonné Joseph Segura.

"Et eux, ils ne s'oublient pas..." appuie Joseph Segura. "Le canton de Tourrette-Levens, celui d'Eric Ciotti, reçoit plus de 20% de la somme allouée au fonds de concours de subvention. Le canton de Vence de Charles-Ange Génésy se prend lui environ 15-16 %"

"Tout le monde réclame de la transparence, nous en réclamons aussi au conseil départemental" a continué le maire de Saint-Laurent-du-Var.