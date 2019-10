La coopération des Conseils Départementaux de Loire et de Haute-Loire validée

Saint-Étienne, France

Les départements de la Loire et de la Haute-Loire sont désormais prêts à se rapprocher. Pas de révolution avec une fusion mais une charte de coopération. Le processus a été initié des deux côtés de la frontière il y a presque 2 ans pour trouver des points de convergence notamment sur :

le tourisme et la culture

la gestion des routes notamment pendant l'hiver

l'action sociale et l'autonomie des personnes agées et handicapées

Dans la Loire, les débats ont été plutôt vifs même si le vote est passé comme une lettre à la poste avec 2 contres et 7 abstentions. Le président du Conseil Départemental a voulu en appeler à la lucidité des élus ligériens avec des mots polémiques. En faisant référence aux Altiligériens qui avaient voté le matin même, Georges Ziegler les a décrits "eux, comme des gens intelligents". L'opposition, majoritairement de gauche, vous l'imaginez, n'a pas franchement apprécié. Ni un peu plus tard d'être soupçonnée de manquer de "sagesse".

Un compte-rendu par an

Pour eux le projet n'a pas été assez discuté dans l’hémicycle et il ne prévoit qu'un compte rendu par an. Trop peu pour un sujet si important. Arguments battus en brèche par un George Ziegler sûr de son fait qui affirme que l'opposition a manqué des réunions préparatoires et que, bien sûr, des points seront faits au fil de l'eau par des commissions, qui alimenteront le bilan annuel général. L'idée étant de faire mieux en faisant des économies avec notamment le modèle des pompiers de la Loire et de la Haute-Loire qui travaillent déjà main dans la main depuis plusieurs mois.

La coopération sera gravée dans le marbre, le 24 octobre prochain en présence de Dominique Bussereau, le président de l'Assemblée des Départements de France.