Est-ce que la corde est française ? Julien Odoul se défend d'avoir blagué sur le suicide des agriculteurs

Julien Odoul, délégué départemental du Rassemblement National et tête de liste aux élections régionales en Bourgogne-Franche-Comté

L'article du quotidien Libération fait grand bruit depuis sa publication ce vendredi 4 juin, julien Odoul, le tête de liste RN aux élections régionales en Bourgogne-Franche-Comté aurait ironisé sur le suicide des agriculteurs.

Dans un enregistrement, que s'est procuré Libération, on y entend une conversation de conseillers régionaux RN, qui date de décembre 2019. Plusieurs personnes parlent, autour du suicide des agriculteurs, l'un demande _«_L’agriculteur qui se pend au faîtage de son hangar… a-t-il laissé une trace ? S’est-il pissé dessus ?»

Un autre, Julien Odoul, selon Libération, intervient, faisant rire tout le monde : «Est-ce que la corde est française ?»

A la question simple, avez-vous tenu ces propos, la réponse du candidat RN aux régionales a répondu à France Bleu Auxerre: "je n'ai aucun souvenir de cette conversation, je n'ai jamais tenu de propos même humoristiques contre les agriculteurs."

Et le candidat aux élections régionales de poursuivre, avec son sens de la formule habituel, on veut "tuer le soldat Odoul" depuis qu'un sondage m'a mis en tête des intentions de vote du premier tour.

Indéniablement ce genre "d'humour", autour d'un sujet extrêmement sensible, n 'est pas très bon pour l'image personnelle de qui que ce soit., c'est une boule puante de plus contre moi conclue Julien Odoul.

France Bleu Auxerre a également contacté le journaliste de Libération qui a écrit cet article qui a écouté cet enregistrement. Il persiste et signe. Non seulement il explique avoir reconnu sans aucun doute, la voix de Julien Odoul mais il affirme avoir également des témoignages de personnes présentes à cette réunion et qui confirment les propos cités dans le quotidien.