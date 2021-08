"La Corrèze est mon refuge" dit Valérie Pécresse, candidate à la présidentielle, en référence à J. Chirac

Comme chaque année depuis la création de son mouvement "Libres !" en 2017, Valérie Pécresse organise sa rentrée politique à Brive ce samedi. La présidente de la région Ile de France, première candidate déclarée à une primaire de la droite en vue de la présidentielle, vient donner un coup d'accélérateur à sa campagne, après avoir sillonné la France cet été. Elle était l'invitée de la matinale de France Bleu Limousin ce samedi.

Ma légitimité chiraquienne est imprimée dans ma vie politique et professionnelle

Valérie Pécresse, qui a des attaches familiales par sa belle-famille en Corrèze depuis près de 30 ans, revendique également des attaches politiques très fortes auprès du territoire corrézien. "C'est Jacques Chirac qui m'a mis le pied à l'étrier et m'a enseigné la politique" rappelle-t-elle, estimant que "la Corrèze est ma terre d'adoption et mon refuge" pour appuyer sa légitimité chiraquienne.

Restaurer la fierté française, priorité de la campagne de Valérie Pécresse

Lors de son passage en Corrèze, Valérie Pécresse a rencontré, ce vendredi, les maires du département réunis en Assemblée Générale au sein de leur association départementale. "Ils se sentent méprisés, on ne les écoute pas assez" estime la présidente d'Ile de France, "et ils ressentent aussi une grande lassitude car aujourd'hui toutes les figures de l'autorité sont contestées en France et elles ont besoin d'être confortées. Mon fil rouge, c'est de restaurer la fierté française, et ça passe aussi par le respect des lois, par l'autorité, par la justice..."

Je suis candidate à l'élection présidentielle, pas qu'à une primaire de la droite

A quelques heures de prendre la parole devant ses soutiens, Valérie Pécresse l'affirme haut et fort : "moi je suis candidate à l'élection présidentielle, pas à une primaire de la droite. La primaire est juste une manière de départager des candidats s'il n'y a pas un seul candidat naturel, or nous sommes plusieurs candidats à 'touche-touche' et le but est qu'il n'y ait qu'un seul candidat, car le vrai sujet c'est qu'aujourd'hui la droite peut et doit gagner 2022" ! A ses yeux, rien de plus démocratique que la primaire pour désigner un candidat unique, "sinon les sondages ? " questionne-t-elle, "et je jouerai collectif" ! Même vis à vis de Xavier Bertrand ? "J'accepterai toutes les démarches collectives pour faire gagner ma famille, mais j'irai jusqu'au bout car j'y vais pour gagner" !