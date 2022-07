Gilles Simeoni rencontrera dans les prochains jours Gérald Darmanin. Le président de l’Exécutif de Corse et le ministre de l’Intérieur s’entretiendront avant une réunion plus large à Paris le 20 juillet.

La Corse et Paris reprennent contact

Gérald Darmanin et Gilles Simeoni se retrouveront dans les prochains jours pour lancer les bases d'un processus historique pour la Corse

Le téléphone entre la Corse et Paris fonctionne à nouveau.

Gilles Simeoni a en effet reçu un coup de fil de Gérald Darmanin pour remettre sur les rails le processus politique initié à la mi-mars après les émeutes liées à l'affaire Colonna.

Le 16 mars, le mot autonomie avait été prononcé par la place Beauvau pour ensuite rangé au placard.

Désormais, le ministre de l'Intérieur, confirmé dans ses fonctions après le remaniement gouvernemental, reprend le cycle de négociations. Un signe positif selon Gilles Simeoni. « Trois séquences sont au programme. La première, un rendez-vous proposé par le ministre de l’Intérieur, une reprise de contact puisque nous n’avions plus échangé directement depuis les élections présidentielles. C’est un signe positif. A peine sa confirmation en qualité de ministre de l’Intérieur, le ministre, par son cabinet, m’a envoyé un mail dès lundi soir. Il y aura un premier rendez-vous dans les jours à venir de reprise de contact. Deuxième séquence, très importante, _la réunion à Paris de lancement effectif du processus. Une réunion entre le ministre et les élus de la Corse. Elle se tiendra probablement le 20 juillet. Elle sera essentiellement consacrée à la méthode et au calendrier._ Suivra enfin _un déplacement en Corse de Gérald Darmanin. Mais je n’ai pour l’heure aucune précision ni sur la date ni sur le contenu de cette visite_ » précise Gilles Simeoni.

L’horizon désormais éclaircit, reste donc à préparer ses prochaines étapes, et ce sans perdre de temps. Une réunion de travail est prévue dès vendredi matin avec la présidente de l’Assemblée de Corse et les présidents des groupes, notamment sur les questions de la composition de la délégation qui se rendra à Paris. Il y aura également discussion sur la méthode et le calendrier. « Il serait opportun que nous réussissions à nous entendre sur le contenu du statut d’autonomie dont nous allons défendre le principe » conclut le président de l’Exécutif de Corse.