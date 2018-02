Suite à son déplacement en Corse à l’occasion de la cérémonie d’hommage au préfet Erignac aux côtés du Président Macron, ce jeudi soir Jean-Pierre Chevènement s’est exprimé quant à l’avenir de l’île et les projets des nationalistes.

Corse, France

L’ancien ministre de l’Intérieur, dont l’attachement à la Corse n’est plus à démontrer, a livré ce jeudi soir sur Cnews sa vision de la politique des nationalistes à l’assemblée de Corse.

"La #Corse, une île mafieuse" ? Jean-Pierre Chevènement a sa petite idée sur la question pic.twitter.com/ceoQNC8NTZ — CNEWS (@CNEWS) February 8, 2018

« On en est au quatrième statut d’autonomie, celui qui vient d’intervenir au premier janvier n’est pas encore en application qu’ils en demandent un autre ! Parce-que leur objectif évidemment est toujours le même, _arriver à une indépendance de la Corse qui la transformerait en grande île mafieuse au cœur de la méditerranée_… »

Jean-Pierre Chevènement qui n’a pas manqué non plus de réagir à l’échange entre l’épouse d’Yvan Colonna et le Président Macron ce mardi à Ajaccio. Pour l’ancien ministre, pas de doute, c’était un piège.