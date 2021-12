La Corse joue son va-tout devant l'Assemblée Nationale

Les élus corses sont reçus ce jeudi au palais Bourbon pour plaider devant six groupes de députés la cause des prisonniers du commando Érignac.

Une délégation composée d'élus corses et de membres d'association passe son grand oral ce jeudi matin devant les députés. Gilles Simeoni, Marie-Antoinette Maupertuis, des parlementaires, des représentants des groupes de l'assemblée de Corse ainsi que le collectif "Unità strategica" plaideront la cause des prisonniers corses. Objectif, déverrouiller l'un des points de crispation dans la relation de la Corse avec Paris.

Une condition Sine qua non

Trancher le nœud gordien entre la Corse et Paris, c'est régler le cas du commando Érignac, c'est la doctrine de Gilles Simeoni. La majorité nationaliste, forte d'un vote à l'unanimité pour leur retour dans l'île, cherche des appuis au palais Bourbon. Le gouvernement avait pour sa part envisagé de transférer deux des trois prisonniers en juin, après les élections législatives. Une promesse officieuse qui rend Gilles Simeoni circonspect.

Pour sa part, le groupe "Avanzemu" dont le chef de file est Jean-Christophe Angelini, est sans surprise très sceptique : « Le groupe Avanzemu et le PNC ont souhaité une démarche claire depuis l'origine, donc notre propos et notre stratégie seront résolument tournés vers l'unité dans la diversité mais vers l’unité. Donc nous sommes heureux que cette démarche ait aujourd'hui pris le dessus et qu'elle soit la règle concernant les échanges avec Paris. “La sortie du tunnel” ne dépend pas que du Conseil exécutif, pas davantage de l'État seul, elle dépend de nous tous. »

Pour des raisons d'agenda, le leader de la droite Laurent Marcangeli ne participe pas à la grand-messe mais il réitère la position de son groupe : « Notre doctrine n'a pas évolué sur la question. Le Président de l'exécutif, il a été élu et bien élu. C'est à lui que revient aujourd'hui la responsabilité d'organiser les négociations, en tant que chef de file de la collectivité, après nous verrons ce qui sortira. »

L'Unità Strategica

GhjuvanFilipu Antolini porte la voix à l'Assemblée Nationale de "Unità Strategica", le nouveau collectif qui regroupe les cinq associations et structures de défense des prisonniers condamnés pour l'assassinat du préfet Érignac (L'ora di u ritornu, Patriotti, Aiutu paisanu, Sulidarità, comité de soutien à Yvan Colonna). Au-delà du rapprochement, le collectif veut sensibiliser les députés à la question de l'application du droit pour les trois hommes détenus sur le continent : « Alors “l’Unità strategica”, qui regroupe l'ensemble des organisations de défense des prisonniers politiques, a été invitée par les présidents de l'Assemblée de Corse et les chefs de groupe de l'Assemblée de Corse pour venir à l'Assemblée Nationale française rencontrer les chefs de groupe des différents groupes de l'Assemblée Nationale. Nous allons voir ces chefs de groupe pour leur expliquer que la Corse, dans son unanimité, demande à ce que l'on applique les lois pour nos trois prisonniers politiques du commando Érignac (Yvan Colonna, Pierre Alessandri et Alain Ferrandi). Ces prisonniers sont aujourd'hui conditionnables pour Pierre et Alain depuis plus de 4 ans, ils sont accessibles à libération conditionnelle, et pour Yvan Colonna, depuis 6 mois.

Nous demandons aujourd'hui simplement l'application de la loi à minima, c'est à dire qu'ils soient immédiatement rapprochés dans une prison en Corse en attendant leur libération. Et nous avons pour cela le soutien de tout le monde en cause, puisque tous les partis politiques nous ont apporté leur soutien, les anciens présidents de l'Assemblée de Corse ont également soutenu la démarche. Donc il y a une unanimité totale. »

Si la théorie des dominos fonctionne, le retour des prisonniers serait une première étape. Ce lobbying intervient alors que Gilles Simeoni joue parallèlement une partie serrée avec le gouvernement qui sera bientôt entrainé dans le marathon électoral, avec les scrutins présidentiel et législatif et qui pourrait déposer ce jeudi dans le cadre de la loi 3DS à l'Assemblée Nationale un amendement pour régler une partie de la dette de la Corsica Ferries.

Vers un Matignon 2 ?

Sur la table des négociations confidentielles entre le patron de l'exécutif et le gouvernement, plusieurs pistes. En premier lieu la renégociation du PTIC, le plan de transformation et d'investissement de la Corse, la refonte de la politique énergétique de l'île mais aussi le règlement du sujet épineux de la dette de la Corsica Ferries. " Ce n'est pas la dette de la Corse" avait tempêté Gilles Simeoni qui va bientôt être mis en demeure de passer à la caisse par la préfecture. Selon des sources concordantes, l'hypothèse la plus probante est le paiement de 50 millions par le gouvernement sur les 86 de la somme (sans les intérêts). Confirmation attendue ce vendredi, lors de l'examen à l'Assemblée Nationale du projet de loi de finances 2022.

Quoiqu'il en soit, les jours qui viennent seront déterminants pour l'avenir de la Corse. Gilles Simeoni et le député Jean-Félix Acquaviva veulent ouvrir la voie d'une autonomie de plein droit et de plein exercice via un processus Matignon 2. Mais la Macronie est restée sourde pendant cinq ans aux revendications corses, même si le candidat Macron était venu en Corse avec la promesse d'un pacte girondin. La droitisation de l'opinion publique lors de la campagne présidentielle qui se profile indique qu'un gouvernement, quel qu'il soit pourrait difficilement assumer trop de concessions à la Corse sauf à renvoyer un signe de faiblesse. C'est aussi le symptôme d'une sempiternelle incompréhension entre l'île et le continent.

