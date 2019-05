"La couche est pleine" : mobilisation des auxiliaires de puériculture en Franche-Comté

Besançon, France

"Les bébés finiront forcément par trinquer", commence Marie-Cécile, auxiliaire de puériculture dans le quartier de Palente à Besançon. Pour elle, la réforme annoncée de la crèche fait peser un danger sur les enfants et le personnel. Il est entre autres prévu de passer à 7 mètres carrés par enfant à 5,5 mètres carrés par bébé. "C'est trop petit, on ne pourra pas travailler correctement", poursuit Marie-Cécile.

Risque pour la sécurité des bébés ?

Comme elle, une petite trentaine d'auxiliaire de puériculture se sont données rendez-vous devant la mairie de Besançon pour dénoncer la réforme de la crèche, à l'appel des syndicats Force Ouvrière et la CFDT.Trop d'enfants à charge, pas assez de temps pour travailler correctement, les professionnelles de la petite enfance dénoncent des conditions de travail dégradées.

A Besançon, une trentaine de manifestants se sont rassemblés. © Radio France - Elie Abergel

"Avec autant d'enfants à charge, on ne pourra plus les surveiller correctement, on ne sera plus dans la bien-traitance", ajoute Catherine Voisin, auxiliaire de puériculture. Pour elle, "la sécurité des enfants peut être menacée, s'ils sont plus nombreux, avec moins de personnels pour les encadrer, ils seront forcément plus agressifs entre eux".

Le développement personnel des enfants également menacé ? "Oui évidemment", commence Marie-Cécile, auxiliaire de puériculture à Besançon. "C'est pourtant le moment charnière du développement des bébés, c'est justement à ces âges-là qu'il faut leur apporter une attention toute particulière."