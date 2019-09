La cour des comptes dresse un bilan plutôt flatteur de la gestion budgétaire de la région Auvergne Rhône Alpes

Baisse des dépenses de fonctionnement, baisse de l’endettement, augmentation de son épargne et progression de son investissement, la région Auvergne Rhône Alpes serait, selon ce rapport, la région française la plus performante en matière budgétaire.

Une situation, qui donne un grand sourire à son président Laurent Wauquiez., dans sa présentation, il n’y va pas par 4 chemins, pour lui "Auvergne Rhône Alpes est sans doute la région la mieux gérée de France".

Depuis 2016 qu’il est président de la région, il a baissé les dépenses de fonctionnement de 11 et demi %, meilleur résultat français.

Auvergne Rhône alpes est également la première région pour l’augmentation de son épargne nette, plus 121%.

La région a également fait baisser sa dette de 6,4%, seule la Normandie fait mieux.

Enfin elle a augmenté son investissement de 78%, là encore 1ere sur le podium des régions.

Son opposition depuis 3 ans monte au créneau pour dénoncer l’abandon de pans entiers de l’économie sociale, solidaire et environnementale. C’est sur ces baisses de subventionnement que reposent notamment les économies de fonctionnement qui sont à la base des bons chiffres du rapport.

Jean François Debat, le porte-parole des élus de gauche à la région ne conteste pas les bons chiffres publiés par la cour des comptes, mais il critique la façon dont le président Wauquiez a réduit certaines subventions à la formation des chômeurs, aux actions dans les quartiers, la baisse des aides culturelles ou encore aux association environnementales régionales.

La baisse de la dépense comme un objectif politique, c'est un choix politique que je conteste. L'enjeu, ce n'est pas la stabilité financière de la région , l'enjeu, c est ce que l'on fait avec l'argent public, quelles sont les priorités et sur ce point nous divergeons totalement entre Laurent Wauquiez et moi. Jean François Debat.