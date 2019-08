La Creuse perdra bien une communauté de communes au 1er janvier 2020

C'est ferme et définitif. La communauté de communes Monts et Vallées Ouest Creuse disparaîtra bien dès le 1er janvier. Les élus réunis mercredi 31 juillet ont lancé des pistes pour la suite

Département Creuse, France

Divorce inévitable

Pour contrer la décision du tribunal administratif, qui, le 8 juillet 2019 a dit oui à une demande de dissolution de cette com-com déposée au moment de sa création il y a deux ans et demi, il aurait fallu qu'au moins 26 des 44 communes concernées revendiquent le maintien de cette entité. Cette grande majorité est introuvable.

La suite des événements

Les élus de la communauté de communes Monts et Vallées Ouest Creuse ont décidé de créer un comité de travail regroupant 12 élus, 4 de chaque ancienne communauté de communes (La Souterraine, Dun le Palestel et Bénévent-Grand-Bourg) qui renaîtront en 2020.

La première demande est faite auprès de l'Etat afin qu'un liquidateur soit nommé dès le 1er septembre, avec pour charge notamment de répartir les dossiers, les personnels, les emprunts et l'argent disponible entre les trois futures com-com.

Quant à la question des personnels (70 agents en tout, dont 20 postes créés depuis deux ans et demi), Etienne Lejeune, le président actuel de Ouest Creuse, se borne à déclarer : "nous avons posé des questions et nous attendons des réponses, notamment sur la question des agents directement replacés dans les entités précédentes et ceux qui dépendront des décisions des élus". Pour Laurent Daulny, le maire de Dun-le-Palestel porteur de cette demande de séparation, "les postes créés sur de nouveaux projets comme la piscine de La Souterraine ou la micro-crèche de Marsac seront logiquement maintenus."

L'état devrait également recréer le Pays Ouest Creuse, une entité qui recherche notamment des financements européens pour plusieurs Communautés de Communes à la fois. Le comité de travail Monts et Vallées Ouest Creuse doit se réunir à la fin du mois d'août.