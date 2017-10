La crise catalane mal vécue par de nombreux espagnols installés à Toulouse

À la Casa de Espana à Toulouse tous les habitués présents ce samedi se disent contre l'indépendance de la Catalogne. Ils sont inquiets mais soulagés que Madrid ait destitué le président indépendantiste Carles Puigdemont.

Il n'y a pas qu'en Espagne que la crise catalane est difficile à vivre pour les espagnols. À Toulouse tous les espagnols que nous avons rencontrés ce samedi à la Casa de Espana ont du mal à supporter cette période d'incertitude et tous se disent contre l'indépendance. Malgré sa destitution, l'indépendantiste Carles Puigdemont a appelé ce samedi à s'opposer "démocratiquement" à la mise sous tutelle de la région.

Des espagnols en colère

Ils sont une quinzaine d'espagnols retraités rassemblés ce samedi après-midi à la Casa de Espana dans le quartier des Minimes à Toulouse. Ils se retrouvent là plusieurs fois par semaine pour discuter et jouer aux cartes et aux dominos. Ce samedi, ils acceptent volontiers de nous parler de la crise catalane parce qu'ils souffrent " oui ça m'inquiète parce qu'après avoir lutté contre Franco pour avoir la démocratie on a la démocratie et maintenant on viole tous les droits de tous les espagnols" dit avec beaucoup d'amertume Pedro, un des habitués.

Puigdemont il est le président d'une minorité — Pedro, un espagnol toulousain

Corsino lui aussi est contre l'indépendance, il explique à quel point cette crise divise les familles espagnoles "il y en a beaucoup qui ne se parlent plus parce qu'elles ne sont pas d'accord, et certaines n'osent même plus parler de politique". Pedro acquiesce et dénonce le comportement de Carles Puigdemont "un président c'est pour garder l'unité, c'est le président de tous, Puigdemont il est le président d'une minorité".

Des espagnols malgré tout confiants

Les espagnols de la Casa de Espana font confiance à Madrid "on est sur que les forces espagnoles vont les mettre dehors" dit sans détour Pedro en colère contre les indépendantistes. Ils étaient d'ailleurs une quarantaine pro-indépendance rassemblés ce vendredi à Toulouse.

Vendredi, après la déclaration d'indépendance de la Catalogne, le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy a destitué le président catalan Carles Puigdemont et son exécutif ainsi que le directeur administratif de la police régionale. Les premières mesures de destitution sont publiées au Journal officiel ce samedi matin. Mariano Rajoy a également convoqué des élections régionales le 21 décembre prochain.