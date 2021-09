"La croissance est visible et observable dans le Cher" selon le préfet du Cher, Jean-Christophe Bouvier

La crise économique fragilise encore l'industrie mais des signaux positifs sont constatés. En France, le PIB devrait retrouver son niveau d'avant crise d'ici la fin de l'année d'après l'INSEE. En Berry, le Cher suit cette tendance. Jean-Christophe Bouvier, le préfet du département a apporté sur France Bleu Berry des précisions

"Nous avons quelques signaux, qui nous montrent que la croissance est visible et observable dans le Cher. D'abord parce que le taux de chômage connaît une baisse depuis un an, même si on peut rentrer dans le détail de cette baisse. Les demandes d'indemnisation au titre de l'activité partielle diminuent. C'est une procédure auxquelles ont recours les entreprises en difficulté. Et là, nous constatons une baisse importante de ces demandes d'indemnisation. Et enfin, aucun plan de sauvegarde de l'emploi n'est en cours d'instruction à ce jour par les services de l'Etat dans le département."

Concernant l'emploi si Les statistiques du second semestre 2021 n'ont pas encore publiées par Pôle emploi, des indicateurs existent cependant.

le chômage en forte baisse mais surtout grâce à des emplois précaires

"Une enquête annuelle réalisée par Pôle emploi, nous montre que les besoins de main d'œuvre exprimés par les entreprises sont en croissance. Les intentions de recruter dans le Cher, par exemple, se montent à 9600 emplois en cette rentrée 2021, alors qu'elles n'étaient que de 8900 en 2019. Donc, on voit que les intentions d'embauche sont en croissance dans le département par rapport à 2019."

Une baisse à nuancer cependant, explique le préfet lui-même puisqu'elle concerne surtout le chômage de longue durée et semble s'opérer grâce à des contrats précaires (intérim, CDD). Le représentant de l'Etat veut cependant regarder le positif d'autant que les indicateurs montrent également que les dispositifs mis en place par l'Etat pour aider les jeunes (contrats aidés, formations adaptées) ont fonctionné. Ainsi le chômage dans le Cher, baisse de 24% sur un an chez les moins de 25 ans.

"Des dispositifs, qui sont le fait non pas seulement des services de l'Etat, mais également du conseil régional. du conseil départemental et des missions locales" rappelle Jean-Christophe Bouvier.

Les secteurs de l'automobile et de l'aéronautique encore convalescents

Concernant les effets du plan de relance sur la santé des entreprises, le bilan est positif mais contrasté. Dans le Cher, 135 millions d'euros ont été investis en un an.

"Il y en a qui en sortent mieux que les autres. et d'autres qui demeurent un peu plus fragilisés par la crise, et notamment le secteur de l'automobile et de l'aéronautique, que nous continuons à soutenir par des dispositifs de la Banque de France. Le défi est de réagir très vite lorsqu'une entreprise en difficulté."

Hausse des violences intrafamiliales et conflits de voisinage mais baisse des atteintes aux biens

Sur le dossier de la hausse de la délinquance le préfet souhaite remettre les chiffres en perspective "ll faut distinguer les violences aux personnes et tout ce qui relève des incivilités, des conflits de voisinage, des violences intrafamiliales qui, eux, ont connu une augmentation entre janvier et juillet, de près de 13 pour cent - Je parle bien là des incivilités, conflits de voisinage - liés à un relâchement des comportements. Par contre, les atteintes aux biens et cambriolages, eux, sont en nette diminution."