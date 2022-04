"La culture a été oubliée de la campagne présidentielle", déplore le directeur du festival Off d'Avignon

À quelques jours du premier tour de l'élection, Nikson Pitaqaj, directeur délégué du festival Off d'Avignon, se dit "étonné, surpris et un peu choqué" d'entendre aussi peu parler de culture dans la campagne présidentielle.

La campagne présidentielle touche à sa fin et il n'a pas, ou très peu, été question de culture. "Je n'ai pas vraiment beaucoup d'explications, je suis juste étonné, surpris, un peu choqué", réagit Nikson Pitaqaj, le directeur délégué du festival Off d'Avignon, invité de France Bleu Vaucluse ce lundi matin.

"On a tendance à oublier que la France est un pays de la culture, déplore-t-il. Si c'est le pays le plus visité au monde, c'est aussi grâce à la culture, en grande partie. Et tout ceci a été oublié. Je n'ai pas d'explication. On attendait des projets d'ouverture, on attendait de se projeter dans le futur et que ça donne un espoir à tout le monde".