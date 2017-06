La débâcle électorale va plomber les finances du PS en Haute-Vienne

Après la déroute aux législatives, la tourmente du PS n'est pas uniquement politique, elle s'annonce aussi financière car le PS va perdre le financement public de la quasi totalité de ses députés, dont les 3 élus haut-viennois, ainsi que les contributions personnelles des élus.

La perte de la quasi totalité de ses députés dès le 1er tour des élections législatives dimanche, n'est pas qu'une déroute électorale et politique pour le parti socialiste, c'est aussi une débâcle financière car le financement public des partis dépend beaucoup des résultats aux législatives.

Un manque à gagner de 250 000 € en Haute-Vienne

En effet, le nombre de voix obtenus, d'une part, et le nombre d'élus, d'autre part, servent à calculer l'aide versée chaque année par l'Etat. Et ce n'est pas rien : 1,42 € par voix et 37 280 euros par élu. Résultat : entre 2012 et 2017, les députés socialistes de la Haute-Vienne ont rapporté plus de 210 000 euros par an au PS. Et si l'on ajoute plus la contribution personnelle qu'ils versent au parti, on approche des 250 000 euros par an dont une partie profite évidemment à la fédération départementale...

Mais après la déroute de dimanche, il n'y aura plus que 24 000 euros par an. Dix fois moins.

Heureusement, nous avons la contribution des élus locaux

Alors le fonctionnement quotidien du PS local est-il remis en cause ? Qu'en est-il de son siège, de ses collaborateurs, de son action et donc sa visibilité ? "On ne s'est pas encore penchés sur ces questions là", affirment les responsables haut-viennois, manifestement plus inquiets pour les finances du PS national, "car ici, nous avons encore beaucoup d'élus locaux, et ils nous versent une contribution" ajoutent-ils sans vouloir préciser de chiffres.

Il n'empêche, la note est salée : la déroute politique débouche bel et bien sur un sacré manque à gagner financier.