La délinquance recule dans les Alpes-Maritimes, selon Gérald Darmanin

Gérald Darmanin, en visite ce vendredi à Nice puis à Cannes, se félicite sur France Bleu Azur de chiffres de la délinquance en baisse dans les Alpes-Maritimes sur les trois derniers mois : "On a 10% en moins de vols et de violences, 40% de violences en moins dans les transports en commun et notamment à Nice. Il y a eu 207 points de deal démantelés en trois mois dans le département."

Au niveau national, les chiffres pourtant sont quasiment tous en hausse depuis le début de l'année, jusqu'à 16% de coups et blessures supplémentaires notamment. "Nous verrons à la fin de l'année, moi je pense plutôt qu'en 2022 il y aura une baisse de la délinquance sur la voie publique. je crois qu'il faut distinguer ce qui se passe dans la rue, et plus de caméras, plus de policiers comme à Nice, ça permet de limiter cette délinquance. Mais il y a aussi ce qui se passe dans les couples, et la libération de la parole des femmes les pousse à porter plainte, c'est tant mieux, et ces chiffres sont en hausse."

Au moins deux nouvelles brigades de gendarmerie à venir dans les Alpes-Maritimes

Gérald Darmanin confirme également la création d'au moins deux nouvelles brigades de gendarmerie. "On est là aussi pour discuter avec les élus, là où il faudra en mettre trois, on en mettra trois*. Il appartiendra aux gendarmes et élus locaux de voir où est la délinquance, où sont les projets des élus. La nouvelle gare, le nouveau quartier, pour installer ces brigades."* Aux élus locaux de "candidater" donc.

Le ministre de l'Intérieur insiste sur l'effort du gouvernement : "Depuis quinze ans la France a supprimé 500 brigades en France, le bon mouvement c'est de remettre du bleu au plus près des concitoyens. Emmanuel Macon en recrée 200. C'est 2.000 gendarmes dans nos campagnes." Des gendarmes qui arriveront assez vite : "Au moment où nous nous parlons, il y a dans les écoles de gendarmerie des gendarmes qui attendent leur affectation dès cet été dans les Alpes-Maritimes."gend