"La démission de François de Rugy allait de soi" déclare le porte-parole d'Europe Ecologie-Les Verts en Mayenne

Dîners fastueux à l'hôtel de Lassay lorsqu’il présidait l'Assemblée nationale, sèche-cheveux de luxe, loyer préférentiel, troisième chauffeur... : sur la sellette depuis les révélations de Mediapart, le ministre de la Transition écologique, François de Rugy, annonce ce mardi sur sa page Facebook avoir présenté sa démission au Premier ministre. Une démission acceptée a confirmé la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, sur franceinfo.

Contacté par France Bleu Mayenne, Michel Perrier, le porte-parole d'EELV en Mayenne, qui a partagé il y a quelques années le même combat militant, estime que cette démission est logique : "pour un personnage qui, dans le passé en tout cas, a été très présent sur ces histoires de transparence, de clarté, de rigueur, d'honnêteté, même si ça peut prêter à faire sourire aujourd'hui, forcément la démission allait de soi. Il n'y avait pas d'autre solution pour lui. Je l'ai connu plus jeune et plus rigoureux. Il était le seul député écolo de l'Ouest de la France et il venait de temps en temps en Mayenne pour soutenir nos candidats, pour participer à des réunions, des meetings et tout était transparent, clair. François de Rugy a quitté EELV pour soutenir les gouvernements de François Hollande et de Manuel Valls puis il a rejoint les macronistes. Deux tournants politiques en peu de temps? Je dois dire que je ne pars pas en vacances avec lui et que je n'ai pas reçu de cartes postales ou de cartes de voeux à Noël".

Sur le bilan de François de Rugy au gouvernement, Michel Perrier explique qu'il n'est pas satisfaisant : "il partait de loin car Nicolas Hulot avait lui une personnalité et un poids politique plus important". Seul point positif pour l'élu mayennais à mettre à son actif, c'est la relance des éoliennes off-shore.