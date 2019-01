La démission de Jean-François Macaire de la Région Nouvelle Aquitaine : "une décision mûrement réfléchie"

Poitiers, France

Est-ce que c'est une décision facile à prendre ? Vous partez un peu sur la pointe des pieds ?

C'est une décision un peu ancienne compte-tenu de la fusion des Régions, et du fait que je n'ai plus de rôle à jouer dans la nouvelle région au sein de l'exécutif et j'ai donc décidé de démissionner à la mi-mandat. Et puis je rappelle que j'ai été élu 18 ans, c'est déjà pas mal.

Quel bilan tirez-vous de votre action ?

Il y a eu tout un tas de choses qui ont été faites et il reste beaucoup à faire, mais quelque chose m'a beaucoup fait plaisir récemment, c'est le délégué du personnel du successeur de Heuliez à Cerizay (Deux-Sèvres) qui a adressé un message à moi, Ségolène Royal et Jean Grellier pour nous remercier de la façon avec laquelle nous avons défendu cette entreprise et défendu l'emploi.

Votre plus grande fierté ?

C'est d'avoir conduit cette politique de croissance verte qui aujourd'hui est encore un exemple, un sujet à poursuivre et à creuser sur les énergies renouvelables, la mobilité.

Votre avenir politique ?

Disons que j'ai toujours été militant, ce n'est pas forcément exclu pour moi de m'engager politiquement. J'ai pris beaucoup de recul aujourd'hui, je n'ai pas de certitude, de conviction aussi solides que celles que j'ai eues par le passé. C'est un moment aussi pour moi de réflexion.