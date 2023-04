Emmanuel Macron veut "continuer ce qui a été lancé" pour tenter d'enrayer la désertification médicale

Emmanuel Macron était en déplacement dans le Loir-et-Cher ce mardi. Accompagné du ministre de la Santé François Braun, il a visité la maison de santé pluridisciplinaire universitaire (MSPU) de Vendôme et pris le temps d'échanger avec le personnel soignant. "L'objectif, c'est de continuer ce qui a été lancé", a déclaré le chef de l'État, la priorité reste donc aux "délégations d'actes" pour permettre aux infirmiers, aux sages-femmes, aux pharmaciens, orthoptistes et autres kinés de réaliser "des actes qui sont aujourd'hui faits par un médecin".

ⓘ Publicité

Une manière de préserver le temps médical des praticiens et leur permettre de suivre plus de patients, à commencer par les "600.000 à 700.000" malades chroniques "qui n'ont pas de médecin traitant" et auxquels Emmanuel Macron a promis une solution d'ici la fin de l'année.

Le président de la République ne souhaite en revanche pas toucher à la liberté d'installation des médecins pour lutter contre les déserts médicaux. "Je ne crois pas à l'option coercitive", a-t-il expliqué, préférant "créer une offre de soins organisée (et) qui correspond aux besoins sur le terrain", à l'image de la maison de santé pluridisciplinaire de Vendôme. "On a besoin de garder le système incitatif", a-t-il insisté, soucieux de "permettre à l'organisation locale de se faire".

Une organisation locale pour laquelle il va s'appuyer sur son Conseil national de la refondation, en espérant que "des conseils de la refondation territoriaux puissent être systématisés à partir de cet été" à l'échelle des "1.200 bassins de vie dans notre pays". Une façon de trouver des solutions au plus près du terrain et de définir "une feuille de route sur plusieurs années" associant "des professionnels avec des collectivités et que l'État abonde" financièrement. La semaine dernière déjà, interrogée à ce sujet par des auditeurs de France Bleu Elisabeth Borne avait plaidé pour une large concertation sur ce sujet, "entre les professionnels de santé, les élus qui ont aussi un rôle très important à jouer pour pouvoir apporter des réponses dans un contexte où on ne va pas avoir des médecins massivement".

Des échanges avec les professionnels sur place

Pendant plus d'une heure, le chef de l'État a dialogué avec plusieurs professionnels de santé, sage-femme, kinésithérapeute, infirmière en pratique avancée, pour connaître leur quotidien, mais aussi leurs difficultés et leurs craintes dans cette zone du Centre-Val de Loire, une région particulièrement touchée par la désertification médicale. Mais Emmanuel Macron a également échangé avec des médecins, en pratique libérale, mais aussi hospitalière ou encore un urgentiste, qui ont évoqué les problèmes de personnels dans les structures locales.

Vendôme : les échanges du Président Emmanuel Macron avec des professionnels de santé.

Les manifestants écartés

Ce déplacement d'Emmanuel Macron dans le Loir-et-Cher est le troisième depuis sa volonté affichée d'aller au contact des Français après l'adoption contestée de la réforme des retraites. Ses deux premiers déplacements, dans le Bas-Rhin mercredi et dans l'Hérault jeudi , ont été accueillis par des huées et ce mardi, la visite a une nouvelle fois été agitée.

Dans le centre de Vendôme, un important dispositif de sécurité avait été mis en place, mais cela n'a pas empêché une centaine de manifestants de longer la voie ferrée pour s'approcher de la maison de santé, voisine de la gare, et accueillir le président par une "casserolade". Ils ont été repoussés par les forces de l'ordre qui ont fait usage de gaz lacrymogènes comme le montrent les images sur place.

Interdiction des "dispositifs sonores" et des "rassemblements festifs"

Le préfet du département avait pris un arrêté ce lundi pour interdire l'usage "des dispositifs sonores amplificateurs de son" et tout "rassemblement festif" à Vendôme. Un arrêté contesté ce mardi matin par plusieurs associations qui ont déposé un référé-liberté au tribunal administratif d'Orléans. Le tribunal a rendu sa décision et suspendu l'arrêté, considérant que "le préfet de Loir-et-Cher, par l’arrêté en litige, a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir".