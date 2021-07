La dépouille du général Gudin, natif de Montargis, est de retour en France

Son nom a beau être gravé sur l'Arc de triomphe, le général Charles Etienne Gudin n'est pas un personnage très connu de l'Histoire de France. Originaire de Montargis, il a pris part aux guerres de la République, du Consulat puis de l'Empire. En août 1812, lors de la campagne de Napoléon en Russie, un boulet de canon lui emporte une jambe. Il décèdera quelques jours plus tard à Smolensk, à l'ouest de Moscou.

Le général Gudin lors de la campagne russe en 1812 © Maxppp - @leemage

Retrouver le corps de ce général, proche de Napoléon, c'était plus que gagner au loto

Mais, depuis deux ans, le général Gudin n'est plus un inconnu grâce à Pierre Malinowski. Cet ancien légionnaire, qui a travaillé comme assistant parlementaire pour Jean-Marie Le Pen, a retrouvé à l'été 2019 la dépouille du général Gudin, dans la citadelle de Smolensk. "_Ca reste sans doute le plus beau jour de ma vie"_explique Pierre Malinowski. Pour lui, ce n'était que le début de l'aventure. Son objectif était de rapatrier la dépouille de Gudin en France pour un hommage national aux Invalides en présence des présidents français et russe. Une date est même évoquée à l'époque : le 5 mai 2021 à l'occasion du Bicentenaire de la mort de Napoléon. Mais, entre temps, les relations diplomatiques entre la France et la Russie se sont tendues. L'Elysée a donc refusé un retour en grandes pompes.

La dépouille retrouvée à Smolensk en 2019 - DR

Une cérémonie à minima pour le retour du héros

Ce mardi, c'est donc une cérémonie a minima qui est prévue à 15H sur le tarmac de l'aéroport du Bourget, près de Paris. La ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, Geneviève Darrieussecq, sera présente. La dépouille est rapatriée à bord d'un airbus privé affrété par un oligarque russe. Sonnerie aux morts, minute de silence et Marseillaise, la cérémonie ne durera pas plus d'une demi-heure. C'est loin des espérances de Pierre Malinowski et des descendants du général Gudin comme Albéric d'Orléans. " Pour la famille, qu'il y ait des honneurs militaires ou pas, ce n'est pas grave. Mais, je pense à la France et aux soldats français engagés à l'étranger. Je ne sais pas trop ce qu'ils vont penser si l'un des leurs ne reçoit même pas les honneurs militaires quand il rentre en France".

Des discussions toujours en cours pour un hommage aux Invalides

Pour autant, Pierre Malinowski ne lâche pas le morceau. Il espère toujours pouvoir négocier avec l'Elysée pour une inhumation aux Invalides le 2 décembre prochain, jour anniversaire du sacre de Napoléon et de la bataille d'Austerlizt. " Avec ce genre de projet, ça permettrait aux jeunes de réapprendre notre histoire. C'est aussi pour ça qu'un hommage officiel est important".

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Si aucun accord n'est trouvé avec l'Elysée, la dépouille du général Gudin rejoindra sans doute le caveau familial à Saint Maurice sur Aveyron, près de Montargis, là où reposent déjà son frère et sa mère. Le maire de la commune a déjà été prévenu. Pour l'occasion, il a fait nettoyer le tombeau des Gudin et les allées du cimetière. Mais, aucune date n'est arrêtée. En attendant, les restes du général vont donc être conservés aux pompes funèbres.