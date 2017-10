Le député de la Creuse annonce une réunion sur GM&S à l'Elysée

Une réunion sur GM&S et sur la redynamisation de l'emploi en Creuse aura lieu mardi 17 octobre avec le directeur de cabinet de l'Elysée, annonce le député de la Creuse Jean-Baptiste Moreau (LREM). Les élus locaux creusois pourront peut-être y croiser Emmanuel Macron.

"On prépare une réunion de travail à l'Elysée avec les élus locaux volontaires, ceux qui [ont une attitude constructive] et ne sont pas dans la démagogie", a annoncé Jean-Baptiste Moreau ce lundi matin sur France Bleu Creuse, "tous les élus qui veulent trouver des solutions concrètes pour notre territoire sont invités. Une réunion de travail sera organisée avec le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, Patrick Strzoda, à l'Elysée avec un certain nombre de cabinets ministériels et de ministres. On va essayer de caler ça pour que le Président de la République puisse passer mais son agenda est toujours très chargé donc il ne fera pas l'intégralité de la réunion mais voilà, on est en train de monter ce rendez-vous."

Cette réunion fera suite au rendez-vous manqué du 4 octobre dernier à Egletons (Corrèze) quand les CRS avaient repoussé les élus locaux en utilisant des gaz lacrymogènes après le refus d'Emmanuel Macron de les rencontrer. Mais une réunion pour quoi faire ? L'Etat a-t-il le pouvoir de demander à Renault et PSA de payer les primes de licenciement des salariés de GM et S (les fameuses "supra légales") ? "L'Etat a déjà fait pression pour augmenter le montant des commandes passées par les constructeurs automobiles et pour obtenir plus d'investissements en matériel sur le site mais l'Etat ne peut pas aller au delà ou difficilement. L'Etat n'est pas actionnaire majoritaire de PSA et Renault et je ne vois pas comment on va réussir à les convaincre même si j'espère qu'on y arrivera."

Interview à réécouter en intégralité ci-dessous : la première partie est consacrée aux Etats généraux de l'alimentation et la seconde partie à GM et S.

Le député de la Creuse Jean-Baptiste Moreau (LREM) invité de France Bleu Creuse le 9 octobre 2017 Copier

Jean-Baptiste Moreau ne connaissait pas encore la date de la rencontre à l'Elysée au moment de l'enregistrement de l'interview ce lundi matin. Réunion qui aura lieu mardi 17 octobre dans la matinée, a précisé par la suite le député de la Creuse.