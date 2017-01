La député PS Paola Zanetti, soutien de Benoit Hamon pour la primaire: "On est à un tournant de l'histoire de notre pays"

Paola Zanetti, député PS de Moselle et soutien de Benoit Hamon pour la primaire du Parti socialiste et de ses alliés, était l'invité de France Bleu Lorraine ce lundi matin.

Benoit Hamon est le vainqueur du 1er tour de la primaire du PS et ses alliés: 36% des voix contre 31% à Manuel Valls, 17% pour Arnaud Montebourg éliminé, qui appelle à soutenir Benoit Hamon. Mais la participation à cette primaire est moyenne: près de 1,4 millions de participants, contre 2,7 millions pour le 1er tour de la primaire de gauche en 2011 et 4,3 millions pour la primaire de droite en novembre dernier.

Paola Zanetti, député PS de Moselle et soutien de Benoit Hamon pour la primaire du Parti socialiste et de ses alliés, était l'invité de France Bleu Lorraine ce lundi matin. Elle se réjouit de la 1er place de son candidat, affirme qu'entre lui et Manuel Valls, deux choix de société sont posés mais estime que "rien n'est gagné" pour le second tour.