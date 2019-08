La députée de l'Yonne Michèle Crouzet menacée d'exclusion de LREM

Auxerre, France

Le comité national d'investiture de La république en marche a choisi de soutenir Claude Vivier Le Got, du Parti Radical alors que la députée de l'Yonne LREM, Michèle Crouzet briguait aussi l'investiture. La sénonaise Claude Vivier Le Got a été colistière en 2008 de Marie-Louise, Fort, maire LR de Sens aujourd'hui , adjointe au maire DVG Michel Fourré en 2013 et candidate en 2014 du Parti Radical.

Un manque de probité

Michèle Crouzet qui s'était engagée à respecter le choix du comité d'investiture explique qu'elle ira finalement jusqu'au bout de sa démarche. Elle met en cause la probité de Claude Vivier Le Got condamnée à un an d'inéligibilité après un rejet de ses comptes de campagne de 2014 " je pense que les citoyens en ont marre d'avoir des recyclages de personnes de ce type là. Ils veulent être correctement représentés. J'ai signé effectivement un engagement sur l'honneur mais dans cette charte d'engagement il y a le mot probité. A partir du moment où la probité n'est pas respectée, ça pose question."

Prête à démissionner

"Je reste candidate" précise Michèle Crouzet, "si cela pose problème et que je dois démissionner je le ferais, mais c'est parce que je veux rester fidèle à mes concitoyens."

Affaire classée

Réponse de Claude Vivier Le Got : " j'ai payé, chacun a le droit à l'erreur, j'ai été condamnée pour défaut de production d'une pièce administrative et non pour avoir fait des malversations ou quoi que ce soit. Je pense qu'il faut regarder les choses en face. _J'ai appris et je sais maintenant_. Je serai beaucoup plus attentive à ce genre de choses . Quand on a les documents il faut les envoyer en temps et en heure. .J'ai appris et c'est une affaire classée."

Claude Vivier Le Got propose à Michèle Crouzet de la rejoindre sur sa liste : " Michèle a le choix, ou elle respecte son engagement et nous rejoint sur la liste, ce qui serait une grande force , ou elle continue en solitaire mais je pense que ça ne se passera pas aussi simplement avec le mouvement radical."

La crainte d’élection partielle

Le référent d'En Marche dans l'Yonne, Patrice José Tampied Azurza précise que " c'est assez mal vu en règle générale qu'un député veuille briguer un mandat de maire alors qu'il est parlementaire. Compte tenu du non cumul des mandats ce n'était _pas compatible_. Chose particulière pour Michèle Crouzet, son suppléant ne suivrait pas en cas d'élection le mandat ce qui entrainerait obligatoirement une partielle ce qui n'est pas envisageable au QG."