Reims, France

Aïna Kuric pourra toujours siéger à l'Assemblée nationale sous l'étiquette de La République en Marche. Ce matin, le bureau du groupe parlementaire du parti s'est prononcé à l'unanimité pour son maintien dans le groupe. La députée de la Marne fait savoir que "Sa volonté a toujours été de travailler avec ses collègues du groupe, qu'elle remercie de leur soutien depuis jeudi soir. Elle sera à leurs côtés pour les réformes engagées par la majorité pour la transformation de notre pays".

Jeudi soir, lors du vote en seconde lecture de la loi asile-immigration, Aïna Kuric est la seule députée LaREM à voter contre. Or le chef du groupe La République en Marche avait été clair : "S'abstenir, c'est un péché véniel ; voter contre, c'est un péché mortel". Mais la Marnaise assumait son choix : "Je ne vote pas contre un texte, mais pour mes convictions. J'ai été élue pour voter en fonction de certaines valeurs et de mes convictions, parce que je pense qu'il y a une partie de la population française qui partage les valeurs que j'essaie de porter aujourd'hui". Et d'ajouter : _"En assumant mon vote et mes convictions, je réponds à ma formation politique, je ne leur ai pas menti et je réponds à mes concitoyens"_.

Lors du vote en première lecture de la loi asile-immigration, Aïna Kuric s'était déjà abstenue. Ce qu'elle reproche au texte, c'est notamment l'adaptation du droit du sol à Mayotte : pour obtenir la nationalité française, un enfant né à Mayotte devra avoir au moins l'un de ses parents qui ait été présent de manière régulière sur le territoire national depuis plus de trois mois. Le but de cette mesure est de faire face à une très forte immigration clandestine en provenance des Comores, mais "c'est une fausse solution" selon Aïna Kuric.