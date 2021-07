Martine Wonner, députée ex-LREM du Bas-Rhin, a été exclue de son groupe Libertés et territoires ce dimanche. Lors de la mobilisation parisienne contre le pass sanitaire ce samedi, elle a appelé les manifestants à "faire le siège des parlementaires" et à "envahir leurs permanences".

La députée du Bas-Rhin Martine Wonner exclue du groupe Libertés et Territoires après ses propos polémiques

C'est une deuxième exclusion de groupe parlementaire en un peu plus d'un an. Après avoir été remerciée par La République en marche en mai 2020 pour son vote contre le plan de déconfinement, la députée du Bas-Rhin Martine Wonner a été exclue de son nouveau groupe à l'Assemblée nationale, baptisé Libertés et Territoires, dimanche 18 juillet.

Une décision qui fait suite à ses propos polémiques ce samedi, dans la manifestation contre le pass sanitaire à Paris. Elle a notamment demandé aux manifestants de "faire le siège des parlementaires" et "d'envahir leurs permanences".

à lire aussi La députée alsacienne Martine Wonner est visée par une plainte du collectif de médecins "No Fake Med"

Des propos "surinterprétés" selon elle

Dans la foulée, le patron des députés La République en marche Christophe Castaner a appelé le président de l'Assemblée nationale à saisir la justice. Des députés de son groupe ont aussi réclamé son exclusion sur Twitter ce dimanche.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Son président, le député de la Meuse Bertrand Pancher, a dénoncé dans un communiqué des propos "inacceptables" et "intolérables", tout en déclarant que "Martine Wonner ne peut plus désormais être membre du groupe Libertés et Territoires". De son côté, la députée bas-rhinoise a affirmé à l'AFP que ses paroles avaient été "surinterprétées".