La députée du Bas-Rhin Martine Wonner lance son propre mouvement politique

Martine Wonner va voler de ses propres ailes. La députée de la 4e circonscription du Bas-Rhin a lancé depuis Wiwersheim ce mardi son mouvement politique, « Ensemble pour les libertés » qu’elle présente comme une force de rassemblement, de résistance aussi contre la politique du gouvernement.

La députée avait été exclue deux fois, d'abord par LREM puis par son deuxième groupe politique à l'Assemblée, "Libertés et territoires". Martine Wonner s'est fait connaître notamment par les polémiques déclenchées par ses sorties autour du port du masque, de l'obligation vaccinale (même si elle affirme ne pas être « anti-vax ») ou du pass sanitaire.

Ce mardi lors de la présentation de son mouvement, la psychiatre de formation a dit vouloir lutter contre les privations de libertés imposées aux Français depuis l'épidémie de Covid. Depuis son fief de l'ouest strasbourgeois, la députée a pris garde de ne surtout pas dire "parti", mais « force de rassemblement ». Une force qui souhaite profiter de la défiance vis à vis de la politique sanitaire du gouvernement de certains. Pour tenter de rassembler les citoyens notamment les collectifs anti pass.

Ni de gauche ni de droite

"Les collectifs citoyens rencontrés partout en France me l'ont demandé. Ils m'ont dit ne souhaiter adhérer à aucun parti politique, mais souhaiter pour autant défendre leurs idées" explique-t-elle.

Le logo de la force de rassemblement de Martine Wonner © Radio France - Antoine Balandra

Et pour les attirer, la députée dénonce toujours une dérive dit-elle liberticide de l'exécutif. Mais pas question pour elle de se laisser cataloguer, ranger dans le même tiroir que Florian Philippot et ses "Patriotes" par exemple. "Je trouve d’ailleurs extrêmement dommage que ce soit les partis d’extrême droite qui défendent les libertés" note-t-elle. Avant d'ajouter : "Je ne suis ni de gauche ni de droite, toujours fidèle à mes valeurs pour une démocratie réelle demain. Et puis ceux qui me connaissent savent très bien que j'ai toujours défendu des idées très sociales".

Martine Wonner se dit donc totalement indépendante. Elle laisse d’ailleurs entendre qu'elle pourrait bien se présenter aux couleurs de son nouveau mouvement « Ensemble pour les libertés » aux prochaines législatives. En attendant, elle a lancé sur son site plusieurs thématiques de travail : gestion de la crise sanitaire, la société, les territoires, et le numérique notamment. Elle appelle tous les citoyens volontaires qui ne se retrouvent pas dans les partis actuels à la rejoindre. Dans une démarche "bienveillante et respectueuse" dit-elle.