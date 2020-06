La députée du Gard Françoise Dumas nommée Présidente de la Délégation Parlementaire au Renseignement

Françoise Dumas, la députée de la première circonscription du Gard (LREM) et Présidente de la commission de la Défense aux forces armées de l'Assemblée nationale est nommée ce jeudi, présidente de la Délégation parlementaire au Renseignement. Elle succède au sénateur Christian Cambon (LR) . La Délégation parlementaire au Renseignement a été créée en 2007. Elle est composée de quatre députés et quatre sénateurs. Elle a pour mission de suivre l'activité générale et les moyens des services de renseignement. Ses travaux sont couverts par le secret défense. Un rapport public sur ses activités est toutefois dressé régulièrement.

Françoise Dumas occupera la présidence de cette Délagation jusqu'en juin 2021.