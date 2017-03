La députée du Loiret, Marianne Dubois, se raconte dans un livre

La députée Les Républicains du Loiret vient d'écrire une autobiographie. " Vous avez dit Marianne ?" revient sur son enfance, sa vie de mère et d'élue. Sa vie a basculé dit-elle quand elle devient députée après le décès de Jean Paul Charié.

Elle le reconnait volontiers : sa vie de mère au foyer et ses engagements associatifs auraient pu suffire à son bonheur. Mais, Marianne Dubois a été rattrapée par la politique. Elle fait ses premières armes à Neuville aux Bois en 1995 comme conseillère municipale. En 2001, elle est élue maire de Neuville. 6 ans plus tard, loi sur la parié oblige, Jean Paul Charié, le député du Pithiverais, lui propose le poste de suppléante. Mais, tout bascule en 2009. Jean Paul Charié décède et Marianne Dubois est propulsée à l'Assemblée Nationale

Le premier jour à l'Assemblée, je me sentais comme Bécassine découvrant Paris

" Je n'étais pas du tout préparé à ça"

En 2012, Marianne Dubois est élue députée sur son nom, avec 54% des Voix au 2ème tour. Cette victoire lui vaut une certaine reconnaissance à Paris. Elle intègre la Commission de la Défense, rédige quelques rapports parlementaires. " J'ai pris goût à la politique" dit -elle même si ça reste un milieu difficile.

"En politique : rien ne se donne, tout se prend d'assaut" - Marianne Dubois

Le livre de Marianne Dubois sort en librairie alors que son camp est en pleine tourmente avec l'Affaire Fillon. Elle l'avait soutenu durant les primaires. Elle ira dit-elle jusqu'au bout avec lui, pas question de le lâcher !!

Ce sont les femmes et les enfants qui quittent le navire Fillon- Marianne Dubois

Le livre de Marianne Dubois sort ce vendredi 03 Mars aux Editions du Cerf.