La députée du Nord Valérie Petit quitte La République en Marche

La députée nordiste Valérie Petit annonce ce mardi qu'elle quitte le mouvement La République en Marche pour des "questions de liberté, de démocratie et d'éthique". Valérie Petit siégera toujours dans le groupe parlementaire de la majorité en tant qu'apparentée.

Nord-Pas-de-Calais, France

Valérie Petit annonce ce mardi qu'elle quitte La République en Marche. La députée de la 9ème circonscription du Nord justifie sa décision, dans un communiqué, par sa volonté de "retrouver sa liberté politique pour servir avec force mais indépendance les Français".

Candidate déçue à l'investiture de la République en Marche pour les municipales de mars prochain à Lille (Nord) au profit de Violette Spillbout, Valérie Petit déplore que le parti macroniste "ne prenne pas le chemin d'une plus grande démocratie interne" et dénonce "l'autoritarisme de petits chefs non élus" qui "accouche de décisions politiques hors sol".

La députée précise toutefois qu'elle continuera sa mission de députée et siégera toujours dans le groupe parlementaire de la République en Marche en tant qu'apparentée.