La députée du RN Edwige Diaz en visite au centre de rétention administrative d'Hendaye

Les talons d'Edwige Diaz claquent dans les couloirs étroits et silencieux du centre de rétention administrative d'Hendaye. La députée de Gironde du Rassemblement National est en visite au Pays Basque ce samedi matin. Les 29 migrants (ndlr : sur 30 places disponibles) retenus ici ne sortent pas de leurs cellules : "Je regrette de ne pas avoir pu échanger avec eux. Je n'avais prévu à mon calendrier que nous étions en pleine période de ramadan et que ces personnes sont en train de faire la grasse matinée" cingle l'élue.

La visite se poursuit, d'abord à travers une petite cour au plafond grillagé, puis dans une salle de repos où quelques dominos trainent sur une table. Un babyfoot coloré tranche avec l'ambiance glaciale qui règne dans ce centre d'administration. Plus loin, dans une salle qui sert à téléphoner, quelques tapis de prière jonchent le sol. La députée RN s'arrête : "Quand vous bénéficiez de l'hospitalité de la France, vous pourriez a minima épouser les coutumes du pays qui vous accueille."

En sortant, la députée Edwige Diaz dresse son constat : "Ce centre de rétention est sous dimensionné. Il y a entre 7.000 et 10.000 migrants qui passent la frontière à Hendaye chaque année. [...] Il faut plus de moyens pour les forces de l'ordre, et l'ouverture de plus de centres de rétention pour pouvoir lutter contre l'immigration clandestine."

Interrogée sur le projet de loi immigration porté par le gouvernement, repoussé, mais toujours d'actualité, Edwige Diaz assure que le Rassemblement National ne le votera pas : "Ce texte ne luttera pas contre l'immigration clandestine en dissuadant les clandestins de venir, mais en les régularisant", référence au souhait du gouvernement de régulariser les travailleurs illégaux dans les secteurs en tension.

Devant le centre de rétention d'Hendaye, une trentaine de manifestants d'associations de défense des migrants au Pays basque dénoncent la venue de l'élue Rassemblement National :"On a toujours été une terre d'accueil, lâche Anita. Ici, la solidarité prime, mais pas seulement au Pays basque. Leurs idées nauséabondes ne sont bienvenues nulle part."