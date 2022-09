La députée européenne mayennaise Valérie Hayer "très préoccupée" par la montée de l'extrême-droite en Italie

Les élections générales italiennes se déroulent ce dimanche de façon anticipée pour renouveler les deux chambres du parlement et constituer un nouveau gouvernement. La coalition emmenée par le parti d'extrême-droite Fratelli d'Italia est en tête des sondages. Sa leader post-fasciste Giorgia Meloni a de grandes chances de devenir la toute première présidente du conseil italien.

Une situation "très préoccupante" pour la députée européenne mayennaise Valérie Hayer. "Cette montée des populismes et des extrêmes, notamment de l'extrême-droite partout en Europe, n'est pas nouvelle. Malheureusement, elle s'accentue. L'extrême-droite est aux portes du pouvoir en Suède, l'Italie post-fasciste peut être en responsabilité demain donc on a un combat politique à mener."

La parlementaire co-présidente de la délégation des députés européens macronistes au sein du groupe Renew poursuit : "Ces extrêmes-droites, elles ne respectent pas nos principes fondamentaux de l'État de droit. C'est à dire que dans les pays où ces extrêmes sont en responsabilité, je pense notamment à Orban [Hongrie], qui est un modèle pour beaucoup d'entre eux, notamment pour Marine Le Pen, la justice n'est plus indépendante, la corruption est généralisée, la presse n'est plus indépendante non plus."

On a un véritable combat idéologique sur les questions des droits des femmes, des droits et des libertés des personnes LGBTI. Évidemment, nous, c'est un combat qu'on va mener de manière appuyée pour défendre nos idées et contrer cette montée de l'extrême-droite partout en Europe.

La députée européenne Renaissance mayennaise plaide par ailleurs en ce moment pour la création d'un fonds pour la souveraineté européenne. Une initiative partagée par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.