La députée LREM Coralie Dubost se retire de la vie politique après avoir été épinglée pour ses dépenses

Epinglée dans un rapport interne pour sa gestion des frais de mandat et de ses collaborateurs, la députée LREM de l'Hérault Coralie Dubost annonce son retrait de la vie politique. "Je ne serai pas candidate à ma réélection", assure-t-elle dans un communiqué.

Après le scandale, le retrait. La députée LREM de l'Hérault Coralie Dubost annonce sur Twitter ce dimanche qu'elle ne sera pas candidate à sa réélection aux élections législatives du mois de juin, et qu'elle se retire de la vie politique.

Cette décision fait suite à la révélation ce vendredi par Mediapart de l'existence d'un rapport interne transmis au déontologue de l'Assemblée nationale épinglant l'élue pour sa gestion de ses frais de mandat et de ses collaborateurs.

3300 euros de vêtement et accessoires en octobre 2018

Dans ce document, il est question de "dépenses vestimentaires mensuelles selon une fourchette allant de 1500 euros à 2000 euros", ou encore "de frais de restaurant très importants".

Selon Mediapart, la députée de l'Hérault a par exemple dépensé jusqu'à 3 300 euros en habillement et accessoires au mois d'octobre 2018.

"Rester fidèle à mes valeurs, c'est aujourd'hui protéger l'enfant que je porte de toutes les vicissitudes et l'exposition et de la vie politique", écrit l'élue. Elle évoque "des attaques injustes" et une "_cabale antiparlementair_e".