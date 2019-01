La députée LREM d'Indre-et-Loire Sabine Thillaye dénonce les propos mensongers de Marine Le Pen

Pour Sabine Thillaye, député LREM d'Indre-et-Loire, les propos de Marine Le Pen sur le traité franco-allemand d'Aix-la-Chapelle sont mensongers et scandaleux. La présidente du RN prétend que la France s'apprête à vendre l'Alsace aux Allemands. Une pure intox.

Indre-et-Loire, France

La député LREM d'Indre-et-Loire, Sabine Thillaye, dénonce les mensonges de Marine Le Pen concernant le traité d’Aix-la-Chapelle, que le chef de l’Etat doit signer avec Angela Merkel le 22 janvier. La présidente du Rassemblement National affirme, avec les souverainistes comme Debout la France, que dans le cadre de la signature de ce traité, Emmanuel Macron serait sur le point de "vendre" dans le plus grand des secrets l’Alsace et la Lorraine aux Allemands. Selon Marine Le Pen, ce traité va "entraîner la perte de souveraineté de notre pays et des ministres allemands vont siéger au conseil des ministres français".

Sabine Thillaye, député d'Indre-et-Loire franco-allemande, condamne fermement ces mensonges de Marine Le Pen dans les médias et sur les réseaux sociaux.

En devenant députée, je m’attendais à beaucoup de choses en politique mais un tel niveau de contre-vérité dépasse tout entendement et trahit l’exigence d’un débat rationnel et apaisé.

Sabine Thillaye rappelle que le Traité d’Aix-La-Chapelle n'entraînera en aucun cas une mise sous tutelle de l’Alsace ou encore un partage du siège de la France au Conseil de sécurité des Nations unies. De tels mensonges délibérés sont indignes de la démocratie française.